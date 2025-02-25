Archief duurzaam eten

25 juni 2026
Microplastics in producten
Microplastics zijn overal. Veel mensen maken zich er weleens zorgen over. Deze kleine plasticdeeltjes zijn mogelijk schadelijk voor je gezondheid en het milieu. Wat kun jij er zelf tegen doen?
Microplastics zijn overal. Veel mensen maken zich er weleens zorgen over. Deze kleine plasticdeeltjes zijn mogelijk schadelijk voor je gezondheid en het milieu. Wat kun jij er zelf tegen doen?
Eten dat over de datum is, hoef je niet altijd meteen weg te gooien. Wanneer kun je het nog (veilig) eten?
Doe je graag duurzaam je boodschappen? Bekijk het overzicht van de belangrijkste keurmerken. Handig voor in de supermarkt.
Wil jij je eetpatroon aanpassen en duurzamere keuzes maken in wat je eet en drinkt?
Vlees gemixt met iets plantaardigs. Deze ‘hybride’ producten kom je al in veel supermarkten tegen. Doe je er goed aan dit soort producten te kopen?