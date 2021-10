Bij 4 °C blijft het eten in je koelkast het langst goed. Deze temperatuur remt de groei van bacteriën en schimmels. Met een koelkastthermometer controleer je of de temperatuur hetzelfde is als de temperatuur die je hebt ingesteld. Leg de thermometer in het midden op de onderste plank. Wacht een halve dag voor een betrouwbare meting.

Er zijn verschillende temperatuurzones in een koelkast. Daarom is het belangrijk je koelkast goed in te richten. Bederfelijke producten die echt koel bewaard moeten worden (zoals vlees en vis), leg je onderin. Producten die minder koel hoeven te staan, kun je in de deur bewaren, of boven in je koelkast.

Ga met de 'Verspillingsvrije coach' de uitdaging aan om je keuken- en koelkast perfect in te richten.