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Aantal uitgeleende e-books sterk gegroeid

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In 2016 werden flink meer e-books uitgeleend door de bibliotheken: een groei van 47% ten opzichte van 2015.
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert ElektronicaGepubliceerd op:17 januari 2017

e-reader in boekenkast

Lezers weten de online bibliotheek goed te vinden, zo blijkt uit cijfers van CB (voorheen Centraal boekhuis). In 2016 werden zelfs meer e-books uitgeleend dan verkocht.

Meer e-books te leen

Begin 2014 begon de bibliotheek met het uitlenen van e-books. Toen waren er nog 5000 e-books te leen; inmiddels zijn dat er 13.365. Dat zijn nog lang niet alle e-books die je kunt kopen in Nederland; er zijn 43.872 titels te koop bij de diverse boekenwinkels.

Boekverkopen

Ondanks de stijging van 9% in de verkoop, beslaan e-books nog ‘maar’ 6,5% van de totale boekverkopen. E-books zijn gemiddeld ongeveer de helft goedkoper dan papieren boeken.

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