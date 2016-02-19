Kindle-bezitters-moeten-software-updaten

Amazon heeft bezitters van een geregistreerde Kindle e-reader van voor 2014 een mail gestuurd waarin uitgelegd wordt hoe ze de software van hun e-reader moeten installeren.

Voor 22 maart updaten

Om gebruik te kunnen blijven maken van Kindle diensten, moet de software voor 22 maart geinstalleerd worden. Vanaf die datum kun je de update niet meer installeren via wifi en kun je geen boeken meer kopen via de Amazon cloud.

De software-update geldt alleen voor deze Amazon Kindle producten van voor 2014.

Vernieuwde software

De noodzaak om de software te updaten hangt waarschijnlijk samen met een grote Kindle software update die in februari beschikbaar komt voor de volgende Kindle e-readers:

De nieuwe software zorgt voor een aangepast homescreen dat sneller toegang geeft tot recent gelezen boeken, je leeslijst en aanbevelingen van anderen. De software update vindt automatisch plaats (je e-reader moet wel verbonden zijn met een draadloos netwerk of mobiel internet).