icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Toon alle producten

PegasusRavenna Evo 7F Belt (NL) 500Wh

  • Motor, merk & type:  Bosch Active Line Plus Smart
  • Versnellingen:  7 versn. (naaf)
  • Opvallende uitrusting:  Riemaandrijving | Brede banden | Met app
Bekijk alle specificaties

Onbekend

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Elektrische ondersteuning
Actieradius / accu-capaciteit
Uitrusting
Merktevredenheid
Bediening en display
Motorgeluid

Ook toegang tot deze test?

Start nu 3 maanden gratis
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Pegasus Ravenna Evo 7F Belt (NL) 2025 in onze test heeft een Bosch Active Line Plus Smart middenmotor, 500Wh accu en Bosch Purion 200 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 7 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.

In november 2025 troffen we dit model aan in de aanbieding bij Fietsvoordeelshop.

Ook beschikbaar met andere accu's: Ravenna Evo 7F Belt (NL) 625Wh. Dit model is slecht of niet (meer) verkrijgbaar.

Samenvatting

Motor, merk & type
Bosch Active Line Plus Smart
Versnellingen
7 versn. (naaf)
Opvallende uitrusting
Riemaandrijving | Brede banden | Met app