PegasusRavenna Evo 7F Belt (NL) 625Wh

Testresultaat
Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Elektrische ondersteuning
Actieradius / accu-capaciteit
Uitrusting
Merktevredenheid
Bediening en display
Motorgeluid
Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Pegasus Ravenna Evo 7F Belt (NL) 2025 in onze test heeft een Bosch Active Line Plus Smart middenmotor, 625Wh accu en Bosch Purion 200 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 7 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.
In november 2025 troffen we dit model aan in de aanbieding bij Fietsvoordeelshop.
Samenvatting
- Motor, merk & type
- Bosch Active Line Plus Smart
- Versnellingen
- 7 versn. (naaf)
- Opvallende uitrusting
- Riemaandrijving | Brede banden | Met app