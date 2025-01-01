Spartac-Grid Energy 400Wh
Prijs niet beschikbaar
- Motor, merk & type: Bosch Active Line Plus
- Versnellingen: 7 versn. (naaf)
- Opvallende uitrusting: -
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
Sparta is na het faillissement van de Accell-groep overgenomen door Tenways. Daarbij zijn geen service/garantieverplichtingen en voorraden overgenomen. De wettelijke garantie die verkopers moeten geven, blijft van kracht. Veel van de gebruikte onderdelen zijn universeel, dus dat geeft niet meteen problemen voor garantie/reparatie.
De Sparta c-Grid Energy 2024 in onze test heeft een Bosch Active Line Plus middenmotor, 400Wh accu en Bosch Purion display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 7 naafversnellingen, voorvorkvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.
Ook beschikbaar met andere accu's: c-Grid Energy 500Wh. Dit model is slecht of niet (meer) verkrijgbaar.
De Sparta c-Grid Energy 2024 in onze test heeft een Bosch Active Line Plus middenmotor, 400Wh accu en Bosch Purion display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 7 naafversnellingen, voorvorkvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.
Ook beschikbaar met andere accu's: c-Grid Energy 500Wh. Dit model is slecht of niet (meer) verkrijgbaar.
Samenvatting
- Motor, merk & type
- Bosch Active Line Plus
- Versnellingen
- 7 versn. (naaf)
- Opvallende uitrusting
-