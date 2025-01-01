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StellaLivorno Premium MDB SI 500Wh

€ 3.000,-

Richtprijs

  • Motor, merk & type:  Bosch Active Line Plus
  • Versnellingen:  8 versn. (naaf)
  • Opvallende uitrusting:  Brede banden

Testresultaat

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Actieradius / accu-capaciteit
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Merktevredenheid
Bediening en display
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Stella Livorno Premium MDB SI 2024 in onze test heeft een Bosch Active Line Plus middenmotor, 500Wh accu en Bosch Intuvia display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 8 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop. Stella is failliet verklaard op 8 november 2024. Na een doorstart onder een nieuwe eigenaar is het bedrijf in maart 2025 in afgeslankte vorm weer gestart met de verkoop.

Ook beschikbaar met andere accu's: Livorno Premium MDB SI 400Wh.

Samenvatting

Motor, merk & type
Bosch Active Line Plus
Versnellingen
8 versn. (naaf)
Opvallende uitrusting
Brede banden