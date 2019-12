Watt Electric Male - Review

Conclusie

Voor relatief weinig geld krijg je een fiets met een onderscheidend design en elektrische ondersteuning die meestal prima volstaat. De Watt Electric Male is een echte stadsfiets, voor lange tourritten is hij niet geschikt. De relatief lage prijs zie je terug in enkele nadelen, waar niet iedereen makkelijk overheen stapt.

Betaalbaar design

De e-bike is hot. Steeds meer elektrische fietsen onderscheiden zich van de massa en het ontwerp speelt daarbij vaak een belangrijke rol. Zo zie je meer urbanbikes met een minimalistisch, strak design en smartphonebediening, in plaats van knoppen en een display op het stuur. Maar wel met een flink prijskaartje van soms wel €3000.

Het nieuwe merk Watt introduceert een e-bike met een vanafprijs van €1350. De fiets heeft wat minimalistische kenmerken, maar vooral een vintage-uitstraling. Onder meer door het gebogen stuur en een zadel en handgrepen met een bruine leer-look. Door de achterwielmotor en de de accu die in het frame zit, herken je de fiets bijna niet als e-bike.

Comfort redelijk

De Watt Electric moet het niet hebben van zijn comfort of verfijnde aandrijving. Hij heeft geen vering, de banden zijn smal en de zithouding is wat vreemd door het lage, naar je toe gebogen stuur.

Als je vooral stadsritten maakt, is het comfort voor de meeste mensen waarschijnlijk acceptabel. Bovendien hoort het er ook een beetje bij als een fiets als deze. Voor een iets comfortabelere zithouding kun je een langere stuurpen bestellen.

Aandrijving: plussen en minnen

De Watt Electric heeft een achterwielmotor. Twee punten vallen op: versnellingen en een krachtsensor onbreken. De meeste achterwiel- en middenmotoren hebben wel zo'n sensor. De Watt moet het doen met een goedkopere rotatiesensor. Dit betekent dat hij de elektrische ondersteuning niet afstemt op de kracht die je zelf levert. Zoals bij veel fietsen met voorwielmotoren wel het geval is.

Zonder krachtsensor levert de motor meteen maximale kracht, ook als je maar heel lichtjes trapt. Daardoor is de ondersteuning niet zo natuurlijk als bij veel middenmotoren. En soms heb je last van een na-ijl effect: als je stopt met trappen, gaat de ondersteuning nog eventjes door. Maar, ondanks deze nadelen is de ondersteuning prettiger dan bij de meeste goedkopere fietsen met een voorwielmotor. Als je hieraan gewend bent, is het best fijn fietsen.

Geen versnellingen

Vanuit stilstand wegrijden is wat zwaarder omdat de fiets geen versnellingen heeft. Als je eenmaal wat vaart hebt, overwint de elektrische ondersteuning deze weerstand. Daar is doorgaans best mee te leven, maar het wegrijden op een helling kan wel erg lastig zijn. Net als het nemen van een helling met een lege accu.

Accu: prima voor stadsgebruik

De Watt Electric Male heeft een accu van 314 Wh die verborgen zit in het frame. Hierdoor kun je niet kiezen voor een grotere accu van bijvoorbeeld 500-600 Wh, zoals dat tegenwoordig bij veel e-bikes (optioneel) wel kan.

De fabrikant zegt dat de actieradius 30 tot 60 kilometer is. Dit lijkt haalbaar. Je kunt de accu vervangen als de capaciteit na een aantal jaar te veel afneemt. Je kunt de accu niet uit de fiets halen om hem op te laden. Dus als je geen laadpunt in de fietsenstalling hebt, moet je de fiets mee naar binnen nemen.

Besparing op afwerking

Dat de kosten laag konden blijven komt onder meer door de ontbrekende versnellingen en kleinere accu, maar ook op details merk je dat hier en daar bespaard is. Zo kun je de lichten niet vanaf het stuur in- en uitschakelen. De verlichting werkt op losse batterijtjes en het achterlicht heeft een priegelig en puntig schakelaartje; niet prettig. Standaard ontbreekt een bagagedrager, fietsbel en slot. Die laatste 2 zijn eigenlijk voor iedereen wel noodzakelijk.

De remmen zijn geen hydraulische velg- of schijfremmen, zoals veel e-bikes tegenwoordig hebben. De remwerking is acceptabel, maar je moet wel flink in de hendels knijpen als je snel wilt stoppen.

Keuze uit Male, Female en Fixie

Wij reden de Watt Electric Male, het model met een horizontale stang. Er is ook een Female, met lagere buis en voordrager. Het goedkoopste Fixie-model (€1100) heeft een recht stuur, geen verlichting en spatborden. Met 15,5 kg is hij nog 2 kg lichter dan de al lichte Male en Female.

De Watt fietst zeker niet verkeerd, al merk je wel op sommige onderdelen bespaard is. Maar het is een van de weinige elektrische fietsen onder de €1500 die er onderscheidend uitziet. Je koopt de fiets via: https://www.wattfietsen.nl.

Op meer dan 10 plaatsen kun je proefrijden, helaas niet elke provincie. Bestel je de fiets online zonder proefrijden, dan kun je hem proberen voordat je definitief akkoord gaat. Watt zegt: "Is de fiets toch niet wat je ervan verwachtte? Geen probleem, dan nemen we de fiets gewoon retour."

