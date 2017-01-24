Archief Elektrische tandenborstels

Test20 april 2026
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Beste elektrische tandenborstel voor kinderen
We hebben 5 tandenborstels voor kinderen getest. Dat lijkt weinig, maar meer goed verkrijgbare kindertandenborstels konden we niet vinden.
We hebben 5 tandenborstels voor kinderen getest. Dat lijkt weinig, maar meer goed verkrijgbare kindertandenborstels konden we niet vinden.
Lees hoe wij elektrische tandenborstels testen. We bekijken hoe goed ze plak verwijderen en beoordelen de accu, het gebruiksgemak en geluid.
Elk tandpastamerk heeft tegenwoordig minimaal één whitening-variant. Er is alleen één probleem: je tanden worden er niet witter van.