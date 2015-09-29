Energietarieven omlaag, jaarnota nauwelijks

De meeste leveranciers stellen 2 of 4 keer per jaar hun leveringstarieven bij. De laatste 2 jaar dalen die tarieven. Mooi, zou je denken. Maar helaas daalt de energienota niet zo sterk als je zou verwachten. Dat komt doordat de energienota uit heel veel kostenposten bestaat.

Belasting op energie

Een van de grootste kostenposten is de belasting op energie. En die blijft maar stijgen. De gemiddelde energierekening bestaat inmiddels voor maar liefst 41% uit belastingen. Een gemiddeld huishouden betaalt daardoor bijna net zoveel aan belasting als voor de levering van energie.

Kortingen voor nieuwe klanten

Vergelijk de tarieven van andere leveranciers regelmatig met je huidige contract om te bekijken of je kunt besparen op de leveringskosten. Een overstap pakt vaak gunstig uit doordat energieleveranciers hoge kortingen geven aan nieuwe klanten. Zo kun je toch besparen, ondanks de belastingverhogingen.

Overstappen kan onder meer met de Energievergelijker en het Energiecollectief van de Consumentenbond.

Lees ook: meer over de energierekening.