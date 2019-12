Eerste indruk|Adobe Photoshop Elements 14 is een fotobewerkings- en fotobeheerprogramma. Het is vooral handig voor mensen die meer dan gemiddelde fotobewerking willen doen. Wat is er in deze versie anders dan in de vorige versie?

Adobe Photoshop Elements 14: review

Photoshop Elements is de uitgeklede versie van het professionele Adobe Photoshop. Photoshop Elements biedt heel veel mogelijkheden voor het beheren en bewerken van foto's in de Organiser en de Editor. Eerder schreven we al over de vernieuwingen in versie 11, versie 12 en versie 13. De nieuwste versie - Photoshop Elements 14 - probeerden we uit op een wat oudere Windows 7-laptop. We bekeken de belangrijkste nieuwe functies.

Is het wat voor mij?

Photoshop Elements is bestemd voor mensen die meer met hun foto's willen doen dan rechtzetten, bijsnijden, rode ogen corrigeren of kleuren aanpassen. Met het programma kun je bijvoorbeeld personen of objecten in je foto's verwijderen, of verplaatsen naar een andere foto. De 3 werkstanden in Photoshop Elements maken het programma geschikt voor verschillende niveaus: snel, met instructies en als expert (zie versie 11).

Wat is er nieuw in versie 14?

Wij zetten de belangrijkste vernieuwingen op een rijtje. Zo kun je zelf bepalen of het zin heeft om te upgraden (€80) vanaf versie 13.

Cameraschokken verwijderen

Adobe claimt cameraschokken te kunnen verwijderen die ontstaan door een onvaste hand: 'ideaal voor selfies.' Misschien is onze foto te veel bewogen, want bij ons valt het resultaat wat tegen. Klein afgebeeld oogt de foto wel iets beter.

Achtergrondwaas verwijderen

Met deze versie van Photoshop Elements zou je eenvoudig de waas op een foto kunnen verwijderen om de achtergrond even scherp te maken als wat wordt weergegeven op de voorgrond. 'Fantastisch voor landschapsopnamen,' volgens Adobe. Het hangt wel van de foto af of hij er beter van wordt. Het blauw in het voorbeeld wordt duidelijk feller. Bij een minder blauwe foto zien we een kleiner effect.

5 effect-suggesties

De mogelijkheden voor het kiezen van verschillende effecten zijn overweldigend. Adobe maakt de keuze voor beginners op niveau 'snel' makkelijker door 5 'slimme looks' voor te stellen. Naar eigen zeggen op basis van het onderwerp, de kleur en de belichting van de foto. De 5 slimme looks kun je rechtsboven openklikken. Als je het toch geen leuk effect vindt, staan eronder nog 10 x 5 effecten. Bijvoorbeeld 5 varianten op 'zwart-wit'.

Snelheidseffect maken met instructies

Onder het niveau 'met instructies' helpt Adobe je sinds versie 11 om stap voor stap je foto's te bewerken. Dat werkt prettig. Inmiddels zijn er nu 40 bewerkingen te vinden:

8 grappige bewerkingen, zoals het nieuwe Snelheidseffect dat we heel eenvoudig toepasten op de foto rechts

8 grappige bewerkingen, zoals het nieuwe Snelheidseffect dat we heel eenvoudig toepasten op de foto rechts 9 basisbeginselen, zoals het rechtzetten van een foto

4 kleurbewerkingen, zoals het verwijderen van een kleurzweem

6 zwart-witbewerkingen, zoals het tonen van 1 kleur in een zwart-witfoto

7 speciale bewerkingen, zoals het vervagen van de achtergrond

6 photomerge-bewerkingen voor het samenvoegen van foto's

Vacht en haar selecteren

Het selecteren van vacht en haar gaat echt heel makkelijk met de tool 'penseel selectie verfijnen'. Op de foto zie je duidelijk hoe nauwkeurig we een deel van het haar al hebben geselecteerd. Met de rode tint geeft Adobe duidelijk het verschil aan tussen het geselecteerde en het niet geselecteerde gebied. In versie 13 kwam Adobe al met de tool. Deze heeft nu iets meer opties gekregen.

Foto's van een bepaalde plaats vinden

De organizer is het fotobeheerprogramma binnen Photoshop Elements. In de organizer kun je ervoor kiezen locaties weer te geven. Als je veel foto's met locatiegegevens hebt, kun je met de zoekfunctie makkelijk foto's van een bepaalde locatie terugvinden. Ook foto's zonder locatiegegevens kun je eenvoudig op de kaart (ver)plaatsen. Meestal heeft een foto alleen gps-coördinaten. Door te klikken op de (stapel) foto('s) kun je de naam van de locatie eenvoudig aan je foto koppelen. Op een Google-kaart zie je op verschillende plekken foto's met een getal. Dit getal geeft het aantal foto's aan.

Specifieke personen terugvinden

In de organizer kun je ook kiezen voor de weergave 'personen'. Als je foto's toevoegt aan Photoshop Elements, analyseert de organizer automatisch de gezichten in de foto's. Er verschijnen stapeltjes gezichten die je allemaal een naam kunt geven. Bij andere stapeltjes met hetzelfde gezicht kun je makkelijk weer diezelfde persoon kiezen. Als je heel veel foto's in één keer importeert ben je wel even bezig, zeker als er veel verschillende personen op de foto's staan. Uit privacy-overwegingen is het prettig dat de analyse lokaal gebeurt en niet in de cloud.

Let op! Om de nieuwe informatie toe te voegen aan de originele foto's, moet je de foto's selecteren en de metagegevens opslaan naar een bestand (Ctrl+W). Dan worden de gegevens ook door andere programma's opgemerkt.

Waar moet ik op letten?

In versie 12 introduceerde Adobe de mobiele albums, zodat je vanaf verschillende apparaten je (bewerkte) foto's kunt benaderen. In versie 14 is deze koppeling verdwenen.

Moet ik nog iets anders weten?

Op de website Adobe TV kun je Engelstalige instructiefilmpjes vinden over (o.a.) Adobe Photoshop Elements, maar nog niet speciaal over versie 14.

Adobe vertelt je meer over de systeemvereisten voor het installeren van Photoshop Elements.

Je kunt Photoshop Elements ook kopen in combinatie met Adobe Premiere Elements voor videobewerking (€154) of als upgrade (€127).

Moet ik 't kopen?

Versie 14 is niet zo heel vernieuwend ten opzichte van versie 13. Upgraden is daarom geen must.

Koop Photoshop Elements niet voordat je weet of gratis alternatieven een goede optie zijn. Het is namelijk een zeer uitgebreid fotobewerk- en beheerprogramma en zeker een aanwinst voor wie echt veel wil doen met zijn foto's. Maar voor de meeste mensen kan het programma veel meer dan nodig.

Heb je Photoshop Elements alleen een keer nodig voor een speciale gelegenheid? Je kunt de volledige versie (op elke computer) een maand lang gratis uitproberen. Download de Nederlandstalige versie.

Meer informatie over alternatieven vind je op de pagina Fotobewerkingsprogramma's.

Wat is Adobe Photoshop Elements 14?

Het programma is verdeeld in een organizer voor fotobeheer en een editor voor fotobewerking.

Lees ook onze review van Adobe Photoshop Elements 14.