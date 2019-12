Canon PowerShot G9 X II: nieuwer niet altijd beter

Nieuws|De Canon PowerShot G9 X II is qua naam en uiterlijk nauwelijks te onderscheiden van voorganger Canon PowerShot G9 X. Maar deze nieuwe versie II komt wat minder goed uit onze test. Wel heeft hij bluetooth voor een continue verbinding met je smartphone.

Vreemde waas

Hoewel je ook met de nieuwe versie II prachtige foto’s kunt maken, zijn ze net wat minder scherp. Ook heeft hij meer last van reflecties binnenin de lens, waardoor er een soort waas over de foto kan komen.

We testen dat met een rode laserstraal die buiten beeld midden op de lens gericht is, onder verschillende hoeken. In de afbeelding zie je op elk van de 9 foto's een flinke waas (glare). Bij de eerste versie van de G9 X waren dit soort vlekken nauwelijks te zien.

Bluetooth: continu verbonden met je smartphone

De nieuwe processor kan iets sneller achter elkaar foto’s maken. Verder heeft de nieuwe versie weinig nieuws. Het enige interessante verschil is dat de nieuwe versie beschikt over Bluetooth. Daarmee kan de camera gemaakte foto’s meteen naar je smartphone sturen, zodat je snel foto’s kunt delen.

Lees meer over camera's met bluetooth.

Benieuwd naar de testresultaten?

Vergelijk de Canon PowerShot G9 X II met de Canon PowerShot G9 X.

De Beste Koop is de camera met de beste prijs/kwaliteitverhouding. Natuurlijk is er ook een Beste uit de Test. Dat is een flinke en prijzige, maar snelle camera met een aardig zoombereik én een zoeker.

