Getest: gloednieuwe spiegelloze systeemcamera's van Canon en Nikon

Nieuwe techniek

Voor de meer professionele gebruiker maakte Canon en Nikon in het verleden altijd spiegelreflexcamera's. Daar komt nu verandering in. Voor beide merken is dit de eerste fullframe systeemcamera zonder spiegel.

Een spiegelreflexcamera (links) is een systeemcamera met spiegel waarbij je door de lens naar je onderwerp kijkt. De camera rechts heeft geen spiegel en wordt kortweg 'systeemcamera' genoemd. Je kijkt op het scherm of in een elektronische zoeker naar je onderwerp. Zo'n camera zonder spiegel kan een stuk compacter zijn. En er hoeft bij het fotograferen geen spiegel naar achter te klappen om licht door te laten.

Sony maakt al langere tijd spiegelloze fullframe systeemcamera's, en nu doen Canon en Nikon dit dus ook. Daarnaast heeft Panasonic ook plannen om een fullframe systeemcamera zonder spiegel op de markt te brengen. Alle grote merken hebben dan spiegelloze fullframe systeemcamera's in het assortiment.

Getest

Ons lab heeft de Canon EOS R met 24-105mm lens en Nikon Z7 met 24-70mm lens uitgebreid getest. Beide camera's komen goed uit de test en maken zeer scherpe foto's. De Nikon valt extra op omdat hij zeer geschikt is om mee te filmen, en uitmuntend scoort voor zijn digitale zoeker. Die is snel, nauwkeurig en goed bruikbaar in allerlei lichtsituaties.

Nieuwe lenzen

Beide systemen maken ook gebruik van een nieuw lenssysteem met een nieuwe mount. De Canon werkt met Canon RF lenzen. De Nikon met Nikon Z lenzen. Wil je een oude Canon of Nikon lens gebruiken, dan moet je een adapter gebruiken.

Prijzige krachtpatsers

Voor beide camera's moet je wel flinke bedragen neerleggen. De Canon kost zo'n €3560. Voor de Nikon betaal je €4300! In de toekomst zullen er zeker lager geprijsde modellen volgen. De stevige instapprijzen van nu komen vooral omdat deze grote merken met zo’n nieuw te introduceren systeem gelijk het beste willen laten zien, en dus gelijk hoog inzetten.

