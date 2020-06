Tefal Easy Fry XXL EY701D

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met lade. Kan volgens de handleiding in de doos maximaal 1600 gram diepvriesfrites tegelijk bakken. Met die maximale hoeveelheid hebben we ook getest. Maar volgens Tefal is het apparaat maar geschikt voor maximaal 1200 gram diepvriesfrites. Waarschijnlijk kun je met deze hoeveelheid het bakresultaat flink verbeteren. Digitaal display en tiptoetsbediening. Het snoer is 117 cm lang. Hij weegt 5,6 kg en is 34 cm hoog, 30 cm breed en 35 cm diep. Ben je ingelogd? Lees meer over deze airfryer in de expert review in de Vergelijker.