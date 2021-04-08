Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 3/2021.Artikel ‘Léés dat testament’ (p. 10-13) Berekenen van de erfbelasting over de vordering van de kinderen Over het Centraal Testamenten Register en het opvragen van een testament Over de Wet langdurige zorg en berekening van de eigen bijdrage Over een kind onterven (pdf, alleen voor leden) Artikel ‘Laat de zon je energienota smelten’ (p. 14-17) Ga op bezoek bij een duurzaam huis in je buurt Stappenplan voor btw op zonnepanelen terugvragen Check of je subsidie kunt krijgen voor het verbeteren van je huis Over de ISDE-subsidie van de overheid Stel een vraag aan het energieloket van je gemeente Het boek 'Mijn huis energiezuinig' bestellen Artikel ‘Foutje van het pensioenfonds’ (p. 20-23) Middelen van inkomens bij nabetaling Nabetaling niet laten meetellen voor huurtoeslag Artikel ‘Cash en bank op zijn retour’ (p. 24-25) Zoek een Geldmaat in de buurt Kluis huren via De Nederlandse Kluis of Goudwisselkantoor De beste bank volgens consumenten Artikel ‘Lijfrente in de erfenis’ (p. 27-29) Belasting en lijfrentes Wie krijgt wat bij de wettelijke verdeling Revisierente berekenen bij afkoop lijfrente Welke mogelijkheden heb je als een lijfrente tot uitkering komt, en hoe bespaar belasting? (pdf, alleen voor leden) Artikel ‘De makelaar is online’ (p. 30-33) Wat komt er kijken bij het verkopen van een huis? Artikel ‘Spaarhypotheek toch aflossen’ (p. 34-35) Afbouw hypotheekrenteaftrek naar 43% (pdf, alleen voor leden) Artikel ‘De eenvoud van indexbeleggen’ (p. 36-39) Informatie over etf’s: Morningstar.nl en Veb.net Hoe kies je de juiste etf Artikel ‘Hindernisbaan bij hypotheek’ (p. 41-43) Hypotheek en coronavragen (pdf, alleen voor leden) Hypotheek voor zzp’ers Arbeidsmarktscan maken Meer over een perspectiefverklaring Artikel ‘Slapende ING’ (p. 44-45) Restsaldo bij ING opvragen Identiteitsfraude voorkomen Artikel ‘Sparen met 2% rente’ (p. 46) Alles over sparen Dela coöperatiespaarPlan Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Geldgids.nu