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Geldgids 3/2021

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 3/2021.

Gepubliceerd op:8 april 2021

Artikel ‘Léés dat testament’ (p. 10-13)

Artikel ‘Laat de zon je energienota smelten’ (p. 14-17)

Artikel ‘Foutje van het pensioenfonds’ (p. 20-23)

Artikel ‘Cash en bank op zijn retour’ (p. 24-25)

Artikel ‘Lijfrente in de erfenis’ (p. 27-29)

Artikel ‘De makelaar is online’ (p. 30-33)

Artikel ‘Spaarhypotheek toch aflossen’ (p. 34-35)

Artikel ‘De eenvoud van indexbeleggen’ (p. 36-39)

Artikel ‘Hindernisbaan bij hypotheek’ (p. 41-43)

Artikel ‘Slapende ING’ (p. 44-45)

Artikel ‘Sparen met 2% rente’ (p. 46)


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