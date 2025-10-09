Verdieping Gezondgids 5
Gepubliceerd op:9 oktober 2025
- Nieuws (p. 4-7)
- Nutraceuticals (p. 8-11)
- Dossier borstkanker bij ouderen (p. 17-23)
- Hoe gezond zijn paddenstoelen (p. 24-25)
- Zelfzorg bij verstopte neus (p. 26-28)
- Hier en daar (p. 29-31)
Vertaling websites
Bij sommige onderwerpen verwijzen we naar buitenlandse websites. Buitenlandse sites kun je in het Nederlands laten vertalen door je browser.
Uitleg Google Chrome-browser
Uitleg Microsoft Edge-browser
Uitleg Mozilla Firefox-browser
Nieuws (p. 4-7)
- Zorgcontracten (pdf)
- Laagste prijs
- Misleidende claims (1)
- Misleidende claims (2)
- Illegale medicatie (1)
- Illegale medicatie (2)
- Milieu heeft invloed op medicijnkeuze (1)
- Milieu heeft invloed op medicijnkeuze (2)
- Regionale verschillen in artrosezorg (1)
- Regionale verschillen in artrosezorg (2)
- Aderverkalking minder gevaarlijk dankzij medicijn (1)
- Aderverkalking minder gevaarlijk dankzij medicijn (2)
- Claims collageensupplementen verboden
- Cijferfeiten (1)
- Cijferfeiten (2)
- Tekorten aan vitaminen door maagzuurremmers
- Een bijwerking melden
Nutraceuticals (p. 8-11)
- Is er een rol voor voedingssupplementen bij leefstijlinterventie?
- Overige supplementen
- Prof Andrea Maier
- Voorbeelden van nutraceuticals
- Alfalinoleenzuur (ALA)
- Alfaliponzuur
- Algenolie
- Antioxidanten
- Arginine
- Astaxanthine
- BCAA
- Berberine
- Biergist
- Bromelaïne
- CBD-olie
- Chondroïtine
- CLA
- Co-enzym Q10
- Collageen
- Cranberry
- Creatine
- D-mannose
- Echinacea
- Enzymen
- Fenylalanine
- Flavonoïden
- GABA
- Gammalinoleenzuur (GLA)
- Ginkgo biloba
- Ginseng
- Glucosamine
- Glutamine
- Glutathion
- Groenlipmossel
- Inuline
- Isoflavonen
- Krillolie
- Kurkuma
- Lactoferrine
- L-theanine
- Luteïne
- Lycopeen
- Lysine
- Melatonine
- MSM
- Omega 3
- Plantensterolen
- Prebiotica
- Probiotica
- Propolis
- Quercetine
- Resveratrol
- Rodegistrijst
- Sint-janskruid
- Spirulina
- Taurine
- Tryptofaan
- Visolie
- Zaagpalm
- Zilverkaars
- Zeaxanthine
Dossier borstkanker bij ouderen (p. 17-23)
- Geen verhoogde kans op gezondheidsklachten bij siliconen implantaten na borstkanker
- Kans op borstkanker
- Borst- en prostaatkanker zijn de kankers met de beste overlevingskansen
- Ik heb borstkanker (man)
- Veelgestelde vragen over erfelijke aanleg
- Meer informatie
Hoe gezond zijn paddenstoelen (p. 24-25)
- Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO)
- Invloed dieet op biodiversiteit
- Hoe we afvalwater kunnen zuiveren met het afval uit de champignonteelt
- Eetbare paddenstoelen
- Kan je champignons rauw eten? En andere paddenstoelen?
- Groenten | Wat eet Nederland
- Paddenstoelen
- Paddenstoelen: een rijke bron van de antioxidanten ergothioneïne en glutathion
- Verleng een gezonde veroudering: vitaminen en eiwitten voor een langer leven
- Vitamine D
Zelfzorg bij verstopte neus (p. 26-28)
Hier en daar (p. 29-31)
- Gezond gebit (1)
- Gezond gebit (2)
- Hydratatie kokosolie
- Artrose
- Aziatische hoornaar (1)
- Aziatische hoornaar (2)
- Mosselen
- Calorieën in fruit
- Knäckebröd
- Azijn
Bulkaanbiedingen (p. 32-35)
Vragen over plantaardig eten (p. 36-39)
- Opschuiven naar meer plantaardige eiwitten is duurzaam en gezond
- Hoe eet ik minder vlees of vegetarisch?
- Schijf for Life
- CO2-opslag in de industrie
- Vlees, vis of vega
- Tips om meer plantaardig te eten
Spiertraining (p. 40-42)
- Kipfilet
- Matras
- Juridisch advies
- Campagne Eerlijk
Hoe zit dat (p. 44-45)
- Probiotica (1)
- Probiotica (2)
- Heup-airbag (1)
- Heup-airbag (2)
- Ultrabewerkte voeding
- Gordelroosvaccinatie