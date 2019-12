Ditzo speelt in op reeks woontrends

Nieuws|Met de nieuwe woonverzekeringen speelt Ditzo in op een aantal ontwikkelingen. Zo valt stoot- en valschade aan smartphones en laptops niet meer onder de basisdekking van de inboedelverzekering. Verder kan tijdelijke verhuur nu worden meeverzekerd. Nieuw is ook dat het eigen risico bij stormschade kan worden afgekocht.

Dit alles is onderdeel van een bredere aanpassing van Ditzo’s voorwaarden. Het gaat daarbij ook om de aansprakelijkheidsverzekering, de autoverzekering, de rechtsbijstandverzekering en de doorlopende reisverzekeringen. De nieuwe voorwaarden (en premies) gelden vanaf 24 maart.

Mobiele elektronica

Een duidelijke trend binnen de inboedelverzekeringen is dat steeds meer partijen de (allrisk)dekking voor mobiele elektronica uit de basisdekking halen. ASR-dochter Ditzo heeft daarbij gekozen voor een aparte module Mobiele Elektronica. Daarin is de schade aan laptops, mobiele telefoons en smartwatches door vallen en stoten in Nederland verzekerd.

Verhuur meeverzekeren

Met een andere keuzedekking kan verhuur meeverzekerd worden, op zowel de inboedel- als de opstalverzekering. Bij het verhuren van 1 tot 3 kamers moet de verzekerde zelf ook in het huis wonen. Commercieel verhuren via bijvoorbeeld Airbnb mag maximaal 17 weken per jaar. Daarnaast is het de bedoeling dat er wordt verhuurd aan 1 persoon of gezin – en dus niet aan groepen. In het geval van een Bed & Breakfast is de verzekerde zelf belast met het dagelijkse toezicht.

Eigen risico kiezen

Ditzo hanteert geen standaard eigen risico meer, dat is steeds gebruikelijker bij woonverzekeringen. Je kunt nu kiezen voor €0, €100 of €500. Een hoger eigen risico betekent uiteraard een lagere premie. Bij stormschade, waar de laatste tijd steeds vaker sprake van is, heeft de opstalverzekering wel een standaard eigen risico van €375. Maar dat kan tegen een hógere premie worden teruggebracht tot €0.

Generali gestopt

Een ander onderdeel van ASR - Generali - is onlangs gestopt met het aanbieden van verzekeringen. Generali is inmiddels ook verdwenen uit onze vergelijkers.

Bron: Consumentenbond/MoneyView