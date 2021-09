Nieuws|Vorige week kwam het tot een rechtszaak tussen provider KPN en sportzender Fox Sports. Belangrijkste reden voor deze botsing is de eis van Fox Sports voor een extra vergoeding per abonnee van KPN.

Fox Sports biedt in Nederland een aantal betaalzenders aan waarop Eredivisievoetbal en voetbalcompetities en sporten uit andere landen uitgezonden worden. En het bedrijf onderhandelt op dit moment met diverse televisie-aanbieders over het doorgeven van haar betaalzenders.

Fox Sports wil daarbij een extra vergoeding van een paar euro per voor elke abonnee van een provider. Als tegenprestatie zou dan één van haar zenders met Eredivisievoetbal in het basispakket kunnen komen, zodat iedereen die zender kan zien. Plus dat de kosten voor de overgebleven betaalzenders naar beneden gaan.

Kosten

Maar het is te verwachten dat de providers de extra kosten zullen doorberekenen in de kosten van het basispakket. Kortom, iedereen gaat dan meebetalen, of je nu kijkt of niet. Op dit moment werkt het nog zo dat je altijd apart een abonnement op de Fox Sports zenders afsluit: alleen de mensen die het willen zien, betalen er voor.

Bij Vodafone gaat het ook inderdaad zo gebeuren. Deze provider is akkoord gegaan met de eisen van Fox Sports en zal per 1 september de zender Fox Sports 1 Eredivisie aan het basispakket toevoegen. De kosten van het basispakket stijgen daarbij met €1,50 tot €2,50 per maand, afhankelijk vanaf wanneer je tv-abonnement bij Vodafone gestart is. De prijs voor het pakket Fox Sports Compleet daalt van €25 naar €12,50 per maand.

Overigens worden de consumentenprijzen voor de Fox Sports zenders en zenderpakketten bepaald door de providers en niet door Fox Sports zelf.

Rechtszaak KPN

Vanwege de eisen van Fox Sports is provider KPN naar de rechter gestapt. Pijnpunt van KPN daarbij is dat niet alle providers met dergelijke financiële eisen en aanpassingen aan het basispakket worden geconfronteerd. Zo heeft Ziggo bijvoorbeeld nog een lopend contract met Fox Sports, zodat deze provider niets hoeft te veranderen. En dat is niet eerlijk volgens KPN.

Helaas voor KPN is de rechter het daar niet mee eens. Fox Sports mag nieuwe eisen stellen aan KPN - en andere providers – bij de contractonderhandelingen. En hoeft daarbij geen rekening te houden met afspraken in lopende contracten bij andere partijen zoals Ziggo.

Op 5 augustus a.s. start de Eredivisie weer en KPN streeft er naar om voor die datum duidelijkheid te geven aan haar klanten over doorgifte van de Fox Sports zenders. Maar het kan zijn dat vanaf die datum de Fox Sports kanalen op zwart gaan bij KPN.

Onderzoek ACM

Blijft wel de vraag in hoeverre de nieuwe eisen van Fox Sports mogen afwijken van lopende contracten. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) mag het bedrijf niet discrimineren tussen tv-aanbieders bij het afsluiten van contracten waar Eredivisievoetbal in zit. Dat was namelijk een eis toen Fox Sports een aantal jaar geleden de rechten voor het Eredivisievoetbal kocht.

De ACM is daarom nu een onderzoek gestart om te kijken of Fox Sports inderdaad volgens de regels de nieuwe contracten opstelt. Het is onduidelijk wanneer dit onderzoek afgerond is, maar het zal zeker niet voor de start van het nieuwe Eredivisieseizoen zijn.

Wat vinden wij?

De Consumentenbond vindt dat consumenten niet gedwongen mogen worden om een Fox Sports zender af te nemen wanneer dit tot een prijsstijging van het basispakket leidt. Tv-kijkers moeten zelf kunnen beslissen of ze tegen betaling Fox Sports willen toevoegen.