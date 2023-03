De prijsstijgingen zijn al een tijdje aan de gang. Zo verhoogde T-Mobile zijn tarieven voor huidige klanten in januari met maar liefst 8,6%. Youfone deed dat op 1 februari (6,5%). KPN en Ziggo gaan hun tarieven per 1 juli verhogen. Ziggo doet dat met gemiddeld een forse stijging van 8,5%. KPN wijzigt eerst per 1 april zijn voorwaarden en verhoogt vervolgens per 1 juli de tarieven. Hoeveel deze provider zijn tarieven gaat verhogen is nog niet bekend gemaakt.

Flinke stijging

De providers verhogen hun tarieven ieder jaar, maar dit keer is de stijging opvallend groot. De aanbieders noemen de hoge inflatie van circa 10% als reden. Zij mogen een inflatiecorrectie toepassen als dat duidelijk in de voorwaarden staat. Als dat zo is, hoeven de providers hun klanten niet toe te staan dat ze direct kosteloos overstappen naar een andere aanbieder. Wil je vanwege deze stijging toch meteen opzeggen? Dan kan dat alleen als je de provider een boete betaalt. Zijn de voorwaarden van de provider op dit punt niet duidelijk, dan mag je wel altijd direct kosteloos opzeggen. Ook als je in de eerste contractperiode zit.

Overstappen

Er zijn ook manieren om zonder extra kosten over te stappen. Ben je langer dan een jaar klant, dan heb je een opzegtermijn van slechts maximaal 1 maand. Check dit dus eerst. Zit je nog in het eerste jaar, dan zul je geduldig moeten wachten tot je contract afloopt. Een andere manier om flink kosten te besparen is bij je huidige provider overstappen. Je kunt dan een goedkoper abonnement nemen met minder snel internet. Omdat de snelheid al heel lang ieder jaar wordt verhoogd, is de snelheid bij een goedkoper abonnement waarschijnlijk ruimschoots genoeg.