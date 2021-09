Vereist Pc of Mac, Android of iOS

Conclusie: privacyvriendelijk alternatief

Wil je videobellen en zoek je een privacyvriendelijk alternatief voor Zoom? Probeer dan eens Jitsi Meet. Dat is eenvoudig te gebruiken en beter voor je privacy dan de meeste andere oplossingen.

Belangrijkste minpunten: de verbinding is niet altijd even goed en op de pc werkt het (officieel) alleen in de Chrome-browser.

Voordelen

Gratis.

Geen account nodig.

Eenvoudig in gebruik: naam kiezen en klaar

Geen beperkingen in tijd of aantal deelnemers.

Op pc geen software nodig.

Privacyvriendelijker dan veel concurrenten.

De broncode is openbaar: de dienst heeft geen geheimen.

Mogelijkheid om scherm te delen.

Nadelen

Via pc wordt alleen de browser Chrome officieel ondersteund.

Verbinding niet altijd even stabiel.

Als het gesprek niet wordt beveiligd met een wachtwoord, kunnen onbekenden in het gesprek inbreken.

Videogesprekken niet end-to-end-versleuteld. Bij end-to-end-versleuteling kan de data alleen door de zender en de ontvanger worden gelezen. Zonder deze versleuteling kan Jitsi (of een andere Jitsi-aanbieder) in theorie meekijken met je gesprekken.

Gesprek opnemen kan alleen met een account op opslagdienst Dropbox.

Wat is het?

Jitsi Meet is een videobeldienst van Jitsi.org, dat begon als een studentenproject voor bellen via internet. Inmiddels is het in handen van een Amerikaans bedrijf (8x8). De dienst is nog steeds non-profit. Bij veel bedrijven is de programmacode geheim, maar niet bij Jitsi. Dit moet vooral vertrouwen wekken: bij ons zitten er geen addertjes onder het gras.

Je kunt de dienst gebruiken via het Amerikaanse Jitsi zelf. Mocht dat traag zijn dan kun je ook een andere Jitsi-aanbieder proberen dichter bij huis. In Nederland kun je Jitsi gebruiken via onder andere IT-bedrijf BIT.

Hoe werkt het?

Heel simpel. Je gaat naar de website van de Jitsi-aanbieder, bijvoorbeeld https://meet.jit.si/. Je kiest een naam voor de meeting, bijvoorbeeld ‘FamiliedeVos’. Je zit meteen in een gesprek op de weblink https://meet.jit.si/FamiliedeVos. Iedereen die die link opent komt terecht in dat gesprek. Of als je in de mobiele app de naam van de meeting intikt.

Dat gemak heeft een keerzijde. Want als je de link weet, kun je ook ongevraagd inbreken in gesprekken. In Google zijn veel gebruikte links ook gewoon terug te vinden. Om dat te voorkomen kun je je 'kanaal' (in dit geval FamiliedeVos) beveiligen met een wachtwoord.

Op de pc kun je de link het beste openen in Chrome. Het is de enige browser waarin Jitsi officieel goed werkt. In de browser Firefox crashte een Jitsi-gesprek ineens.

Bij Jitsi heeft iedereen in de meeting evenveel rechten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Zoom kan iedere deelnemer een ander uit het gesprek zetten (‘kick out’) of het gesprek opnemen.

Er is geen officiële limiet aan het aantal deelnemers. Bij meer dan 10-15 deelnemers kan de beeldkwaliteit wel achteruitgaan volgens Jitsi.

Kwaliteit

Dit is pas een eerste indruk, dus over de kwaliteit kunnen we nog geen harde uitspraken doen. Maar wij hadden soms last van haperingen en beeld en geluid dat niet gelijktijdig liep. Het kan zijn dat de Jitsi-server overbelast is door te veel gesprekken. In dat geval kun je kiezen voor een server dichterbij huis.

Privacy en veiligheid

Jitsi is behoorlijk privacyvriendelijk. Volgens de privacyverklaring worden je gegevens niet gedeeld met anderen, maar alleen gebruikt om dienst te leveren, de service te verbeteren of misbruik te onderzoeken. Een nadeel is wel dat je op de pc Chrome moet gebruiken. Dat is nu net een van de minst privacyvriendelijke browsers, want die stuurt veel data naar Google. En Jitsi zou moeten voorkomen dat namen van kanalen in Google te vinden zijn.

Wat veiligheid betreft: de gesprekken zijn niet volledig versleuteld. Dat betekent dat Jitsi in theorie kan meekijken met je gesprekken.

