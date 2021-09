Tariefwijziging bij de provider: wat kun je doen?

Een aanbieder van internet en tv mag zijn tarieven of contractvoorwaarden aanpassen. Daar valt weinig tegen te doen. Een prijsverhoging moet wel 4 weken van tevoren worden aangekondigd. Er moet precies worden aangegeven wat er voor je verandert.

Kosteloos opzeggen

Heel belangrijk: de provider moet je wijzen op het feit dat je kosteloos mag opzeggen! Dit geldt ook als je nog binnen (eerste) contractperiode zit. Wil je opzeggen? Gebruik dan onze voorbeeldbrief voor het opzeggen van je abonnement.

Zoek je provider

Wat we elk jaar merken is dat veel providers rond dezelfde tijd met hun tarieven omhoog gaan. Vergelijken en overstappen naar een andere provider valt dan niet mee, zeker wanneer een aantal providers er nog niets over hebben gemeld.

Momenteel hebben Ziggo, KPN, XS4ALL, Telfort en Digitenne (van KPN) en Tele2 prijsverhogingen per juli 2017 aangekondigd:

Het loont de moeite om alvast te kijken welke provider bij je past qua internetsnelheid, (tv-)pakketmogelijkheden en natuurlijk qua kosten. Onze tips voor het kiezen van provider kunnen je daarbij alvast helpen.

Weet je waar je op moet letten en welke provider bij je past? Gebruik dan onze alles-in-1-vergelijker.

Niet op de hoogte?

Ben je niet op tijd op de hoogte gebracht van (nadelige) wijzigingen in je contract? Of wordt er niet gewezen op het feit dat je kosteloos mag opzeggen? Laat dan onderaan deze pagina een reactie achter, zodat wij providers daar op aan kunnen spreken.

