Heb je eerder gevraagd of de verkoper je kapotte product repareert of vervangt? Met onze voorbeeldbrief geef je de verkoper nog een laatste kans om het product kosteloos te repareren of te vervangen.

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