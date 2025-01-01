Heb je eerder gevraagd of de verkoper je kapotte product repareert of vervangt? Met onze voorbeeldbrief geef je de verkoper nog een laatste kans om het product kosteloos te repareren of te vervangen.
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Voorbeeldbrief laatste kans tot kosteloos herstel of kosteloze vervanging
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Heeft de verkoper niet gereageerd of je eerdere verzoek? Stuur hem dan een laatste kans om over te gaan tot kosteloze reparatie of vervanging. Het is belangrijk een duidelijke termijn te stellen.
Komt de verkoper zijn afspraak ook dan niet na? Dan kun je de overeenkomst ontbinden. Dat betekent dat je het product terugstuurt en je geld terugvraagt. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ontbinding koopovereenkomst.
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