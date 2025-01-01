icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Voorbeeldbrief laatste kans tot kosteloos herstel of kosteloze vervanging

Heb je eerder gevraagd of de verkoper je kapotte product repareert of vervangt? Met onze voorbeeldbrief geef je de verkoper nog een laatste kans om het product kosteloos te repareren of te vervangen.

Onze voorbeeldbrieven zijn exclusief voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Log in of word lid.

Marco met bol_witte achtergrond
Hoi, ik stel je een paar vragen. Daarna mail ik je de juiste brief voor jouw situatie. Deze brief kun je dan zelf naar de verkoper sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Marco met bol_witte achtergrond
Ga naar de voorbeeldbrief of bekijk onze andere brieven

  • Voorbeeldbrief laatste kans tot kosteloos herstel of kosteloze vervanging

  • Ik zoek een andere brief

Laatste kans voor de verkoper

Heeft de verkoper niet gereageerd of je eerdere verzoek? Stuur hem dan een laatste kans om over te gaan tot kosteloze reparatie of vervanging. Het is belangrijk een duidelijke termijn te stellen.

Komt de verkoper zijn afspraak ook dan niet na? Dan kun je de overeenkomst ontbinden. Dat betekent dat je het product terugstuurt en je geld terugvraagt. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ontbinding koopovereenkomst.

 

Lees meer over:

Onafhankelijk en sterk

Jaarlijks geven wij 70.000 leden persoonlijk juridisch advies of financiële tips.
We zijn 100% onafhankelijk en komen al sinds 1953 op voor de belangen van consumenten.

 

 

 

 

 