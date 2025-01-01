Ging je gekochte product kapot binnen de wettelijke garantie en hoefde je dit niet te verwachten? Met onze voorbeeldbrief vraag je de verkoper het product kosteloos te repareren of vervangen.
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Voorbeeldbrief verzoek reparatie binnen de wettelijke garantie
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In de wet staat dat je recht hebt op een goed product. Dat betekent dat het product moet voldoen aan redelijke verwachtingen.
Gaat het product kapot binnen de wettelijke garantie? Dan gaat de wet ervan uit dat het product vanaf aankoop niet goed was. Je hebt in veel gevallen recht op gratis reparatie of vervanging. Een verkoper mag alleen je recht op gratis reparatie weigeren als hij bewijst dat je het product verkeerd hebt gebruikt.
Dat hangt af van wanneer je het product kocht. Deed je dit voor 27 april 2022? Dan is de wettelijke garantie 6 maanden. Voor aankopen vanaf 27 april 2022 is de wettelijke garantie 12 maanden.
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