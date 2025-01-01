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Voorbeeldbrief verzoek tot reparatie na garantieperiode

Gaat het product kapot na de garantieperiode van de verkoper? Maar eerder dan je had verwacht? Met onze voorbeeldbrief vraag je de verkoper het product gratis te repareren of vervangen.

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Marco met bol_witte achtergrond
Hoi, ik stel je een paar vragen. Daarna mail ik je de juiste brief voor jouw situatie. Deze brief kun je dan zelf naar de verkoper sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Marco met bol_witte achtergrond
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  • Voorbeeldbrief verzoek na garantieperiode

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Wettelijk recht op kosteloze reparatie of vervanging

Volgens de wet heb je recht op een goed product. Gaat het product eerder kapot dan je mag verwachten? Dan heb je recht op kosteloze reparatie of vervanging. Hoe lang je recht op gratis reparatie is, hangt af van de prijs, het soort product en wat de verkoper je heeft verteld.

 

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