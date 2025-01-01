Voorbeeldbrief verzoek na garantieperiode
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Volgens de wet heb je recht op een goed product. Gaat het product eerder kapot dan je mag verwachten? Dan heb je recht op kosteloze reparatie of vervanging. Hoe lang je recht op gratis reparatie is, hangt af van de prijs, het soort product en wat de verkoper je heeft verteld.
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