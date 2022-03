Zwemhulpmiddelen en reddingsvesten

Zwemles

Bij zwemlessen worden vaak zwemhulpmiddelen gebruikt. Het verschilt per methode welke hulpmiddelen gebruikt worden. Voorbeelden zijn kurkjes (drijvers van schuim of plastic) en drijfpakjes. Dit zijn zwempakken met drijfvermogen op de rug en de borst en een drijvende kraag. Ze zijn zo ontworpen dat een kind een horizontale positie krijgt in het water, om zo de zwemslagen te kunnen aanleren. Soms worden ook drijfhulpmiddelen gebruikt om vast te houden, zoals plankjes.

In het zwembad

Heeft je kind nog geen zwemdiploma, gebruik dan altijd zwemhulpmiddelen als je recreatief gaat zwemmen.

Zwemvleugels

Zwemvleugels zijn een goede keuze. Dit zijn opblaasbare of schuimrubber bandjes die je om de armen van je kind doet. Deze zitten hoog en houden het hoofd boven water.

Drijfpakjes

Kinderen die oud genoeg zijn om zwemslagen aan te leren en zelfstandig het hoofd boven water kunnen houden, kunnen ook een drijfpakje aan. Gebruik zwemvleugels en drijfpakjes die voldoen aan de EN13138-norm.

Zwemzitjes

Voor de allerkleinsten zijn er zwemzitjes: opblaasbare banden met een zitje erin . Ze zijn vooral bedoeld om kleine kinderen aan water te laten wennen. Onze Duitse collega's hebben de zitjes een paar jaar geleden getest, met soms alarmerende resultaten. Bij verschillende modellen was er risico op kanteling, waardoor het kind ondersteboven in het water kan belanden. Wil je een zwemzitje gebruiken, kies er dan een die voldoet aan de EN13138-norm.

Aan zee

Gebruik ook als je gaat zwemmen in zee zwemhulpmiddelen als je kind nog geen zwemdiploma heeft. Maar staat er een sterke stroming? Doe je kind dan juist geen zwemvleugels om. Daarmee wordt een kind sneller meegevoerd door de stroming. Zet je kind bij voorkeur in een zwinnetje, een ondiep stukje zee dat ontstaat als het eb wordt.

Let aan de kust ook goed op de vlaggen. Bij een oranje windzak mag je wel zwemmen of baden in het water, maar mag je vanwege het gevaar voor afdrijven geen drijvend opblaasspeelgoed gebruiken, zoals luchtbedden en zwembanden.

Op de boot

Trek jezelf en je kinderen een reddingsvest aan als je gaat varen. Ook als je kinderen hun zwemdiploma's hebben. Met een reddingsvest blijven je mond en neus boven water, zodat je niet verdrinkt. Je kunt al reddingsvesten kopen voor baby's van 2 à 3 maanden.

Reddingsvest of zwemvest

Zwemvesten zijn bedoeld voor ervaren zwemmers en zijn daarom pas verkrijgbaar voor kinderen vanaf 30 kg. Een zwemvest wordt vaak verward met een reddingvest. Maar een zwemvest heeft géén kraag om de nek en voorkomt géén verdrinking. Een zwemvest is een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat je blijft drijven. Het is dus niet bedoeld om levens te redden.

Soorten reddingsvesten

Een officieel reddingsvest voldoet aan de EN12402-norm. Reddingsvesten zijn onderverdeeld in 4 categorieën, gebaseerd op drijfvermogen. Zwemvesten vallen in de eerste categorie (50 Newton).

Welk reddingsvest je koopt, hangt af van het soort water dat je op gaat, wat je gaat doen en welke kleding je kind draagt. Het drijfvermogen van een reddingsvest wordt uitgedrukt in N (Newton). Hoe hoger het getal, hoe meer drijfvermogen het vest heeft en hoe beter het hoofd boven water wordt gehouden.

Let bij de aankoop op dit drijfvermogen. En koop een reddingsvest dat goed past. Niet op de groei dus, want dan werkt het vest mogelijk niet goed. Een goed reddingsvest heeft een harnas of kruisband, anders schiet het vest uit als je in het water valt.

Let op! Er zijn onder de noemer 'zwemvesten' ook vestjes verkrijgbaar voor kinderen van minder dan 30 kg. Dit zijn geen officiële zwemvesten, al lijken ze er verdacht veel op. Dit zijn hulpmiddelen en geen reddingsvesten. Ze voldoen niet aan de EN12402-norm en zijn niet geschikt voor op een boot.

Gebruik een reddingsvest niet in de volgende situaties

In ondiep water waar je kind de grond kan raken. In dit geval draait je kind niet vanzelf op zijn of haar rug;

Als je kind een normale wegwerpluier draagt. Omdat deze luiers lucht vasthouden, komen de billen boven het water uit en gaat het hoofd kopje-onder. Doe je kind dus geen luier om, of gebruik een speciale zwemluier.

Verschillende veiligheidsnormen

Voor de recreatieve zwemhulpmiddelen bestaat de norm EN15649: opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water. Hieronder vallen de opblaasbanden, maar óók zwembandjes en zwemzitjes met een decoratieve opdruk. Niet alle zwembandjes en zwemzitjes die te koop zijn voldoen dus aan dezelfde norm.

De EN15649 is een vrijwillige norm en stelt minder strenge eisen dan de EN13138- en de EN12402-norm. Al deze recreatieve producten moeten daarnaast voldoen aan de speelgoednorm.

Check het etiket

Uit onderzoek van onze Belgische collega's blijkt dat veel producten niet voldoen aan de regels voor etikettering om verkocht te mogen worden in Europa. Op sommige producten staat de tekst alleen in het Chinees, of is de tekst onleesbaar. Dat kun je bij een online winkel niet altijd makkelijk controleren voordat je je aankoop doet.

Altijd onder toezicht van de ouders

Houd altijd een oogje in het zeil. Ook als kinderen hun zwemdiploma's hebben. Zeker in gebieden met stroming zijn ze niet altijd opgewassen tegen de kracht van water.

VeiligheidNL

Wil je meer weten over veiligheid rondom het water? Bekijk dan ook de uitgebreide informatie op de website van VeiligheidNL: