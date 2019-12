Eerste indruk|De kindervariant van Google's populaire videoplatform is in Nederland beschikbaar: YouTube Kids. Hiermee laat je je kinderen filmpjes kijken zonder je zorgen te maken dat ze gewelddadige of expliciete beelden onder ogen krijgen. Is YouTube Kids écht kindvriendelijk?

Conclusie: goed voor jonge kijkers, maar let wel op

YouTube Kids is dé manier om te voorkomen dat jonge kijkertjes schadelijke filmpjes onder ogen krijgen. Het biedt alle mogelijkheden die je mist bij het gewone YouTube. Maar let wel op: het is nog steeds geen waterdicht systeem. Ook al komen er Google-medewerkers aan te pas om de video's te beoordelen, het algoritme (automatische selectie) achter het platform kan toch de overhand nemen.

Hoe werkt YouTube Kids?

YouTube Kids is een gefilterde versie van het gewone YouTube. Op het gewone YouTube worden kinderen nogal eens geconfronteerd met bizarre en smakeloze video's. Daarom stelt Google de Kidsvariant sinds begin februari ook in Nederland beschikbaar. De app is te downloaden voor Android en iOS. Ook op smart tv's is YouTube Kids beschikbaar.

Ben je ingelogd met je Google-account, dan heb je de volgende mogelijkheden:

Kinderprofielen : voor elk kind maak je een profiel aan en geef je de leeftijd op. Filmpjes worden op de leeftijd afgestemd. Je kunt ook per profiel alle instellingen aanpassen, maar de keuze 'jongen of meisje' is er niet.

: voor elk kind maak je een profiel aan en geef je de leeftijd op. Filmpjes worden op de leeftijd afgestemd. Je kunt ook per profiel alle instellingen aanpassen, maar de keuze 'jongen of meisje' is er niet. Alleen goedgekeurde content: kies zelf welke video's of kanalen je kinderen mogen bekijken. Je maakt wel een keuze uit de voorselectie die door Google is gemaakt, je kunt niet zelf content toevoegen.

kies zelf welke video's of kanalen je kinderen mogen bekijken. Je maakt wel een keuze uit de voorselectie die door Google is gemaakt, je kunt niet zelf content toevoegen. Content blokkeren : op de 'gewone' YouTube is het niet mogelijk, maar in deze Kidsvariant kun je gelukkig wel video's of kanalen blokkeren.

: op de 'gewone' YouTube is het niet mogelijk, maar in deze Kidsvariant kun je gelukkig wel video's of kanalen blokkeren. Timer zetten : stel een maximale kijktijd in, daarna blokkeert de app zichzelf.

: stel een maximale kijktijd in, daarna blokkeert de app zichzelf. Kijkgeschiedenis: je kunt precies zien wat je kind allemaal heeft gekeken.

Ben je niet ingelogd of heb je geen Google-account? Dan zijn de mogelijkheden erg beperkt en kun je weinig met de instellingen.

Hoe kiest Google kindervideo's?

Google zegt er op verschillende manieren voor te zorgen dat in YouTube Kids alleen video's worden getoond die geschikt zijn voor het hele gezin.

Filters: hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de titel en beschrijving van een video. De filmpjes die je ziet op de homepage van de app zijn vooraf geselecteerd en worden ook beoordeeld door medewerkers van Google.

hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de titel en beschrijving van een video. De filmpjes die je ziet op de homepage van de app zijn vooraf geselecteerd en worden ook beoordeeld door medewerkers van Google. Feedback van gebruikers : als gebruiker kun je video's aanmerken als niet geschikt. Gebeurt dat vaak, dan is dat voor Google reden on de content te verwijderen.

: als gebruiker kun je video's aanmerken als niet geschikt. Gebeurt dat vaak, dan is dat voor Google reden on de content te verwijderen. Reviewers: niet alleen een algoritme bepaalt of video's geschikt zijn, ook het menselijk oog komt er aan te pas. Google-medewerkers bekijken en beoordelen de video's op geschiktheid voor kinderen.

Video's die worden gevonden met 'Zoeken' en via 'Aanbevolen' worden automatisch geselecteerd zónder controle door onze medewerkers. Wil je niet alleen op deze automatische selectie (algoritme) van Google vertrouwen, dan kun je 'Zoeken' uitschakelen en 'Geschiedenis onderbreken' zodat er geen aanbevelingen op basis van zoek- of kijkgeschiedenis worden gedaan. Zo voorkom je dat je kind alsnog in een verzameling video's terechtkomt die minder geschikt zijn.

Ook voor videomakers heeft Google een aantal tips. Zo raadt het bedrijf aan om content af te stemmen op de betreffende leeftijdsgroep, te denken aan de veiligheid van de kinderen en een goed rolmodel te zijn. Nogal vage omschrijvingen dus, die niet per definitie tot geschikte content leiden. Maar je hebt als ouder altijd het laatste woord door ongeschikte video's of kanalen te blokkeren.

Kinderreclame

YouTube Kids is gratis. Dat betekent dat er geen euro's worden gevraagd voor het downloaden van de app. Maar er moet natuurlijk wel geld verdiend worden door Google. De app leeft van advertentie-inkomsten. Soms zie je eerst een reclame, voordat het filmpje echt begint. Deze wordt duidelijk aangemerkt als advertentie. Zo hebben de jonge kijkers volgens Google door dat het om reclame gaat. Maar bij een kind zal dat weinig effect hebben.

Er worden alleen advertenties getoond die zijn aangemerkt als gezinsvriendelijk binnen het YouTube Kids-advertentieprogramma. En ze bevatten geen links naar webshops of andere aankoopmogelijkheden. De enige manier om reclame helemaal te omzeilen, is een YouTube Premium abonnement van €12 per maand.

Waar je écht geen controle over hebt, zijn video's die niet zijn aangemerkt als reclame, maar eigenlijk wel zo bedoeld zijn. Zoals de zogenaamd spontane reviews van speelgoed of tv-reclames die naar YouTube zijn geupload. Helemaal reclamevrij kijken is dus niet mogelijk.

Vooral voor kleinere kinderen

Vergeleken met het YouTube zoals we dat tot nu toe kennen, is de Kidsvariant een stuk prettiger en veiliger voor je kind. Vooral de mogelijheden om echt zélf te bepalen wat je kind ziet, zijn een groot pluspunt.

Maar YouTube Kids is vooral geschikt voor kleinere kinderen. Ons testpersoontje van 10 jaar klaagt vooral dat hij geen video's van Dylan Hagens of Enzo Knol kan vinden. Deze leeftijdscategorie voelt zich waarschijnlijk beter thuis op het gewone YouTube. Maar content of kanalen blokkeren is daar niet mogelijk, met alle bijbehorende risico's. Er zijn wel manieren om de ergste content te weren, zoals de 'Beperkt modus' inschakelen op YouTube.

