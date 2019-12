Peutermelk is niet nodig

Slechte eters

Peuters en eten gaat niet altijd even goed samen. Ze ‘lusten’ geen groente, hebben ‘geen honger’ of maken een machtsspelletje van de maaltijd. 'Geef er niet te veel aandacht aan', is het advies. 'Het komt vanzelf weer goed'. Ga daar maar eens aanstaan als je kind bijna niks eet. Je wilt natuurlijk niet dat hij iets tekort komt.

Uit onderzoek blijkt dat peuters maar weinig groente, fruit en vetten eten en daardoor voedingsstoffen tekort kunnen komen. Meestal gaat het dan om ijzer, DHA (een visvetzuur) en vitamine D.

Peutermelk

Fabrikanten maken uitbundig reclame voor dreumesmelk of peutermelk. Dit is melk voor kinderen van 1 jaar en ouder. Je hebt ze van A-merken zoals Nutrilon en Nestlé, maar ook Alpro en de huismerken hebben deze melksoorten. 'Het bevat precies wat je kleintje nodig heeft'! En ja, het bevat inderdaad ijzer, vitamine D en DHA. Deze stoffen zitten minder of niet in koemelk of geitenmelk en zijn net de stoffen die peuters tekort kunnen komen. Maar lees ook even verder voordat je peutermelk geeft. Deze speciale melk is niet de beste, en zeker niet de enige oplossing.

Los van het feit dat echt niet álle peuters tekorten hebben, zit in peutermelk niet voldoende van deze stoffen. Je bent er dus nog niet als je voor peutermelk kiest, al wordt dat wel gesuggereerd. Zélfs als je kind de maximale hoeveelheid van peutermelk drinkt (300 ml) krijgt hij niet voldoende DHA, ijzer en vitamine D binnen voor een dag. Gezond eten blijft belangrijk.

Goede basis

Om je peuter alles te geven wat hij nodig heeft, is peutermelk dus niet nodig. Met een goede basis met ‘gewone voedingsmiddelen’ kom je er ook. Voor vitamine D is het sowieso beter om pilletjes of druppels te geven. Dan weet je zeker dat hij voldoende binnenkrijgt, dat is maar de vraag als hij niet zo trouw zijn melk drinkt.

Wees je bewust van het belang van ijzer, (vis)vetten en vitamine D-pilletjes. Kies daar het eten voor je peuter op uit.

Vitamine D

Kinderen hebben tot hun vierde verjaardag extra vitamine D nodig. Omdat ze goed tegen de zon beschermd worden, maakt hun lichaam minder vitamine D aan. En dat terwijl ze juist extra veel van deze vitamine nodig hebben! Vitamine D is belangrijk voor de groei en ontwikkeling van de botten.

Het advies van de Gezondheidsraad is daarom om kinderen tot 4 jaar elke dag 10 microgram vitamine D te geven, uit pilletjes of druppels. Veel kinderen krijgen deze pilletjes niet, omdat de ouders het advies niet kennen. Helaas hebben sommige peuters hierdoor een vitamine D-tekort.

IJzer

Ook ijzer is belangrijk voor een goede gezondheid. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat onze cellen zuurstof krijgen. Bij kinderen is ijzer belangrijk voor een goede ontwikkeling van de hersenen. Iets om op te letten dus!

IJzer zit in allerlei voedingsmiddelen. De belangrijkste bron van ijzer is vlees. En dan vooral rundvlees of lamsvlees, en dus geen kip. Dit dierlijke ijzer uit vlees wordt ook nog eens extra goed opgenomen. IJzer uit plantaardige bronnen, zoals volkorenbrood, en noten wordt veel minder goed opgenomen.

Let dus op dat je kind regelmatig vlees eet. Eet hij nooit vlees? Let dan extra op de andere voedingsmiddelen waar ijzer in zit, en overweeg in overleg vitaminepillen.

Appelstroop

In groente zit ook ijzer, bijvoorbeeld in sperziebonen en broccoli, maar wel minder dan in vlees. Ook zit er ijzer in appelstroop, al verschilt de hoeveelheid erg per merk. Sommige merken appelstroop voegen extra ijzer toe. Check dat in de ingrediëntenlijst. Als daar ‘ijzer’ of ‘ijzerlactaat’ op staat, zit er veel ijzer in de appelstroop. Met 2 boterhammen is je peuter al een heel eind op weg naar wat hij dagelijks nodig heeft.

Wist je dat ijzer extra goed wordt opgenomen als het samen met vitamine C in je lichaam komt? Geef bijvoorbeeld wat fruit bij de broodmaaltijd. Twee vliegen in één klap! Calcium is juist weer niet zo goed voor de ijzeropname.

DHA

Een ander heikel punt in de voeding van peuters is DHA (docosahexaeenzuur, een visvetzuur). Kinderen eten maar weinig vis, en ook krijgen ze vaak te weinig vetten binnen. Terwijl vetten voor kinderen juist goed zijn! DHA is belangrijk vetzuur dat in vis zit, maar bijvoorbeeld ook in visoliecapsules en in sommige margarines voor op brood. DHA speelt onder andere een rol bij ontwikkeling van de hersenen.

Als je peuter 1 keer per week een stukje vis eet, heeft hij al een groot deel van de behoefte binnen. Al moeten kinderen vaak wennen aan de smaak van vis, het loont zeker om ze het te leren eten. Er zit nergens zoveel DHA en andere visvetzuren in als in vis. DHA is overigens niet alleen belangrijk voor de hersenontwikkeling van kinderen, ook op latere leeftijd heeft DHA allerlei goede gezondheidseffecten.

Jong geleerd is oud gedaan

Twijfel je over sommige voedingsstoffen? Vertrouw niet klakkeloos op peutermelk, maar vraag advies over de situatie van jouw kind. Bovendien geldt voor gezond eten: jong geleerd is oud gedaan. Want ook volwassenen hebben DHA, ijzer en vitamine D nodig. Daarom is goede kindervoeding zo belangrijk.

Fabrikanten laten je niet alleen graag geloven dat peutermelk nodig is. Ze nemen het ook niet altijd even nauw met de regels voor het etiket. Dat bleek uit onderzoek van de NVWA in 2013 en 2016.

