Terugroepactie Stokke Trailz

Er is een probleem geconstateerd met het onderstel van de Stokke Trailz kinderwagen. Het scharnierstuk van de duwstang kan bij gebruik afbreken en leiden tot een gevaarlijke situatie.

Stokke roept bezitters van de Trailz dan ook op om de kinderwagen niet meer te gebruiken. Eigenaren van de Stokke Trailz kunnen het onderstel van de wagen inleveren bij de winkel waar ze de kinderwagen gekocht hebben. Het onderstel wordt (gratis) aangepast en gedurende de reparatie wordt er een ander onderstel van Stokke meegegeven.

Lees voor meer informatie de veiligheidswaarschuwing op de website van Stokke.

De Consumentenbond heeft diverse modellen van Stokke getest: de Xplory, Crusi en Scoot. De Trailz is door ons (nog) niet getest.

Bekijk de resultaten van de geteste kinderwagens in de kinderwagenvergelijker.