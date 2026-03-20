Bij de Puck Flo kinderwagen kunnen de achterwielen vanzelf losraken. Dat blijkt uit onze kinderwagentest. Dat komt door een fout in het ontwerp van de achteras en achterwielen. Door de ontwerpfout draait de as van de achterwielen in het frame. Dat veroorzaakt snelle slijtage in het kliksysteem. Tijdens onze duurtest op de lopende band raakte daardoor een van de achterwielen los.

Probleem al opgelost

De fabrikant van de Puck Flo is op de hoogte van het probleem met de achterwielen. Zo bleek toen we onze testresultaten toestuurden. Sterker nog: het probleem is al opgelost. De fabrikant laat weten dat het ontwerp van de as en wielen inmiddels is aangepast. Daardoor draaien de wielen niet meer rond in het frame. Er is geen sprake meer van voortijdige slijtage.

Vervangende as en wielen

Volgens de fabrikant zijn er geen modellen van de Puck Flo met de oude wielen meer te koop. Voor kinderwagens met het oude ontwerp die al verkocht zijn, is een vervangende achteras en wielen beschikbaar.

Zo controleer je jouw Puck Flo

Heb je een Puck Flo buggy gekocht? Aan het batchnummer kun je zien of de achteras en achterwielen van jouw Puck Flo vervangen moeten worden. Het batchnummer heeft 3 cijfers. Je vindt dit nummer op het waarschuwingslabel aan de achterkant van de rugleuning van het zitje. Zie de afbeeldingen hiernaast.

Controleer het batchnummer

Op de afbeelding hiernaast zie je waar je het 3-cijferige batchnummer kunt vinden op het label. Is het batchnummer van jouw Puck Flo 981 of hoger? Dan hoeft hij niet gerepareerd te worden. Is het batchnummer lager dan 981? Neem dan contact op met de winkel waar je de buggy hebt gekocht. De klantenservice is op de hoogte van het probleem. Die zorgt ervoor dat jouw Puck Flo wordt gerepareerd.

Testresultaten

Ben je benieuwd naar het oordeel van onze experts en testouderpanel over onder andere het rijgemak, dagelijks gebruik en comfort van de Puck Flo buggy? Bekijk de testresultaten.

We testten nog veel meer buggy's en 3-in-1 kinderwagens.

Bekijk de testresultaten van bijvoorbeeld de:

Of van een van de andere meer dan 60 geteste en goed verkrijgbare kinderwagens en buggy's.