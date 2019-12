Test Senseo koffiezetapparaten

Test|We testten 4 Senseo koffiezetapparaten van Philips: de Original, Viva Café, Switch en Latte Duo. Het gebeurt zelden dat we in een test uitsluitend apparaten van 1 fabrikant hebben. Maar Philips is de enige die koffiezetapparaten voor Senseokoffie aanbiedt.

Het beste Senseo koffiezetapparaat?

Alle Senseo-apparaten in deze test doen het goed en hebben een gunstige prijs. Je zet met alle 4 modellen uitstekende koffie en ze doen het allemaal even goed. Ze verschillen alleen in uiterlijk en functies.

Omdat de 4 modellen van dezelfde fabrikant zijn, zijn er geen predicaten en Testoordelen. Er is daarom ook geen ‘Beste’ in deze test.

Resultaten van de geteste Senseo koffiezetapparaten

Ons advies

De 4 geteste apparaten doen het allemaal even goed. Het zijn allemaal gebruiksvriendelijke apparaten met een gunstige prijs en veel bedieningsgemak. En ze zijn makkelijk schoon te maken. Bij geen enkel model hoef je langer dan 1,5 minuut te wachten op je koffie, die altijd tussen 75 °C en 80 °C is. Het eerste kopje is bij alle geteste apparaten overigens iets minder heet dan de volgende kopjes.

Het is dus gewoon een kwestie van kiezen welk model en welke functies het best bij je wensen passen:

Senseo Original: het klassieke en meestverkochte model.

Senseo Viva Café: heeft een iets hippere uitstraling.

Senseo Switch: handig voor wie naast Senseo ook filterkoffie wil drinken.

Senseo Latte Duo: door z’n melkopschuimer ideaal voor liefhebbers van verschillende koffiesoorten, waaronder cappuccino, latte macchiato en café latte.

Hoe wij testen

We testen de technische werking van het apparaat. Daarnaast beoordelen experts het gebruiksgemak en wordt er een smaaktest gedaan. Lees meer over hoe wij koffiezetapparaten testen.

