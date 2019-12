Eerste indruk|De Surface Pro 3 is een hybride tablet die zowel je tablet als je laptop kan vervangen. De perfecte hybride hebben we nog niet gevonden: sommige zijn zwaar, terwijl andere weer een te klein scherm hebben. De Surface Pro 3 neemt een hoop van die bezwaren weg.

Microsoft Surface Pro 3: review

Conclusie

Het blijft Microsoft bezig houden: de zoektocht naar een apparaat dat zowel je laptop als je tablet vervangt. De eerste twee generaties van de Surface Pro slaagden daar niet helemaal in, maar de Surface Pro 3 komt er behoorlijk dichtbij. Zijn relatief grote 12-inch scherm, verbeterde kickstand en toch lichte formaat maken hem een veelzijdige hybride. Wederom is hij door het hoge prijskaartje echter niet voor iedereen interessant.

Pluspunten Minpunten Mooi en groot scherm; Maakt af en toe herrie bij intensief gebruik; Relatief licht (800 gram) en dun; Behuizing wordt soms erg warm; Flexibele kickstand met volledig verstelbare hoek; Type cover is exclusief; Doet qua prestaties niet onder voor een snelle ultrabook. Type cover is verbeterd, maar is niet zo comfortabel als een degelijk laptoptoetsenbord.

Belangrijkste vernieuwingen

De eerste Surface Pro is nog maar net een jaar oud, maar inmiddels is alweer de derde generatie op komst. De Surface Pro 3 ligt later deze maand in de schappen. Wat maakt de nieuwste Surface anders dan zijn voorgangers?

Lichter en dunner;

Groter scherm (12 inch) met dunnere schermranden;

Andere beeldverhouding (3:2 in plaats van 16:9);

Volledige flexibele kickstand (uitklapbare steun);

Ondersteunt ac wifi voor sneller draadloos internet.

Lichter en dunner

Opvallend is dat het grotere formaat van de Surface Pro 3 niet ten koste gaat van zijn gewicht. Met 800 gram is hij namelijk meer dan 100 gram lichter dan zijn voorganger. Ook is de Surface met 9,1 millimeter behoorlijk dun. Voor een tablet is hij nog altijd aan de zware kant: in de praktijk praktijk is de Surface Pro dan ook nog altijd net iets te zwaar om comfortabel in je handen te gebruiken. Voor een laptop is hij juist extreem licht, waardoor je de tablet makkelijker overal mee naar toe kunt nemen. Overigens kun je hem niet vergelijken met een laptop zonder zijn type cover, die zo'n 300 gram toevoegt aan het gewicht.

Veel schermoppervlak

Het grotere 12-inch scherm van de Surface Pro 3 geeft je veel meer het gevoel dat je op een volwaardige laptop aan het werk bent. Een 10-inch Windows-tablet is aan de kleine kant voor wie graag met verschillende vensters tegelijk werkt, maar met de Surface Pro 3 kun je aanzienlijk meer informatie op het scherm weer te geven. Ook de beeldverhouding van 3:2 helpt daarbij en is een stuk fijner dan het breedbeeldformaat (16:9) van de vorige Surface Pro tablets. Zowel qua grootte als qua beeldverhouding is de tablet te vergelijken met een A4-papiervel.

Kickstand

Net als de vorige Surface en Surface Pro tablets kun je ook de Surface Pro 3 neerzetten via zijn uitklapbare steun. Microsoft heeft deze kickstand aanzienlijk verbeterd. De Surface Pro 3 is namelijk de eerste tablet waarbij je de kickstand via een scharnier kunt verstellen. De steun is daardoor volledig flexibel, waardoor je de hoek naar wens kunt instellen. Dat geeft je veel meer vrijheid in het gebruik. Zo kun je de tablet op schoot gebruiken en kun je er bijvoorbeeld makkelijker een aantekening op maken.

Type cover

Microsoft heeft daarnaast het optionele toetsenbord verbeterd, maar ook de nieuwe type cover werkt niet zo comfortabel als een degelijk laptoptoetsenbord. Zo is het touchpad iets groter maar nog steeds aan de kleine kant en liggen de toetsen niet erg diep. Je kunt de type cover nu ook aan de bovenkant via een magnetische strip tegen de schermrand plakken, zodat het geheel schuin afloopt. Dat maakt het typen wel iets fijner, maar een groot verschil is het niet. Al met al is de type cover een stuk beter dan de gemiddelde tablettoetsenbord, maar voor de beste type-ervaring is een gewone laptop nog altijd aan te raden.

Pen

Als de type cover en het aanraakscherm niet volstaan, kun je altijd nog de meegeleverde pen gebruiken om een tekening of notitie te maken. Deze pen is drukgevoelig waardoor je dikke en dunne lijnen met elkaar kunt afwisselen. Leuk is dat er knop zit aan de bovenkant die je leidt naar de app OneNote, zodat je snel een aantekening kan neerpennen.

Schermkwaliteit

Het display van de Surface Pro 3 is vergelijkbaar met dat van de Pro 2: de 216 pixels per inch die je krijgt voorgeschoteld is iets meer dan de 208 van zijn voorganger. Dat is behoorlijk scherp en komt de weergave van beeld en vooral tekst ten goede. Verder zijn de maximum helderheid en kleurweergave in orde, maar niet opvallend.

Prestaties

De Surface Pro 3 is beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Wij beschikten over de versie met een Intel Core i5, 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen (€1150 met type cover). In de praktijk betekent dit dat je er bijna alle mogelijke Windows toepassingen soepel en snel op kunt draaien, net als een snelle ultrabook. De goedkoopste versie (met een Core i3 en 4 GB werkgeheugen) zal wel het afleggen tegen de gemiddelde ultrabook.

Een nadeel van deze laptopprocessors is dat ze erg warm kunnen worden en af en toe actieve koeling nodig hebben. Hoewel je de interne ventilator bijna nooit hoort, maakt hij toch enige herrie als je de tablet intensief en voor langere tijd gebruikt. Ook is de warmte soms voelbaar als je de tablet vasthoudt.

Aansluitingen

Hoewel de Surface Pro 3 een stuk dunner is dan zijn voorgangers, past er toch een USB 3.0 aansluiting op de zijkant van de tablet. Hiermee kun je bijvoorbeeld het opslaggeheugen uitbreiden met een USB stick of externe harde schijf. Verder is de Surface voorzien van een MicroSD-aansluiting en een Mini DisplayPort aansluiting om het beeld uit te breiden naar een externe monitor.

Accuduur

Verwacht van de Surface Pro geen accuduur van een premium tablet zoals de iPad Air. Dat haalt hij simpelweg niet vanwege zijn laptoponderdelen. Tijdens de review hield de accu het in ieder geval de hele werkdag vol, dat is te vergelijken met de accuduur van een goede ultrabook.

Adviesprijs

De Surface Pro 3 zal te krijgen zijn in onderstaande uitvoeringen. Alle prijzen zijn helaas exclusief type cover van €130. Dat is erg jammer want zonder dit toetsenbord levert de tablet een hoop aan functionaliteit in. Bovendien verkoopt Microsoft hem als tablet- en laptopvervanger.

Core i3, 4 GB werkgheugen, 64 GB opslag, €819;

Core i5, 4 GB werkgeheugen, 128 GB opslag, €1019;

Core i5, 8 GB werkgeheugen, 256 GB opslag, €1319;

Core i7, 8 GB werkgeheugen, 256 GB opslag, €1569;

Core i7, 8 GB werkgeheugen, 512 GB opslag, €1969;

De Surface Pro 3 is een hybride tablet, tenminste als je hem koopt in combinatie met het optionele type cover toetsenbord. Daarmee kun je hem namelijk gebruiken als laptop en als grote tablet. De fabrikant Microsoft levert wel een drukgevoelige aanraakpen mee. Zijn 12-inch scherm is groter dan dat van de gemiddelde tablet en zijn gewicht van 800 gram is voor een tablet vrij veel. Met de flexibele kickstand kun je de tablet in verschillende hoeken neerzetten. De Surface Pro draait op Windows 8.1 en is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. De goedkoopste versie draait op een Intel Core i3 processor, 4 GB werkgeheugen en heeft een opslagcapaciteit van 64 GB.

