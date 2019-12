Eerste indruk|De originele Surface RT was een degelijke eerste tablet van Microsoft, maar een groot succes is hij nooit geworden. Kan de Surface 2 meer mensen overtuigen?

Microsoft Surface 2: review

De Surface RT zag er al strak uit maar de Surface 2 doet er nog een schepje bovenop. De zilverkleurige magnesium behuizing geeft hem een nog luxere uitstraling. De tablet is marginaal dunner en lichter, maar dat merk je in de praktijk niet. Wel heeft Microsoft de kenmerkende uitklapbare steun (kickstand) verbeterd (zie foto, rechts de Surface 2). Je kunt de tablet nu namelijk in 2 standen neerzetten, in plaats van 1. In de tweede stand is de hoek groter waardoor hij steviger staat als je hem bijvoorbeeld net als een laptop op schoot gebruikt.

Wat is er verder allemaal nieuw aan de Surface 2?

Nieuwe en snellere processor (Tegra 4);

hogere schermresolutie (1920 bij 1080 pixels in plaats van 1366 bij 768);

beide camera's hebben een hogere resolutie: 3,5 megapixel aan de voorkant en 5 megapixel aan de achterkant, in plaats van 2 camera's met 0,9 megapixel;

nieuwe touch en type cover (toetsenbordjes) met verlichte toetsen en meer sensoren op de touch cover om je toetsaanslagen beter te registreren.

Microsoft prijst de nieuwe Surface 2 aan als speeltje en als werkpaard. Hoe bevalt hij in beide rollen?

Leukere speeltjes

Ben je iemand die houdt van internetten, spelletjes, films, foto's of je social media status? Dan ben je de doelgroep van de iPads en de Nexus 7-tablets van deze wereld. Kan de Surface 2 op tegen deze consumptietablets? Hij komt een heel eind maar het antwoord is: nee. Zo tonen films en foto's mooier op de iPad: het retinascherm geeft de tablet een hogere resolutie en meer pixels per inch. Ook is de bediening van de iPads en Android-tablets simpeler en meer gericht op consumeren in plaats van produceren.

Anderhalf jaar geleden zou een tablet van 676 gram prima zijn, maar inmiddels is de concurrentie weer een stap verder. De nieuwe iPad Air weegt bijvoorbeeld ruim 200 gram minder (469 gram) en ook de Sony Xperia Tablet Z is een stuk lichter (482 gram).

De nieuwe Tegra 4 processor zorgt er wel dat de besturing van de Surface 2 erg soepel is: het openen en het wisselen van apps gaat snel en ook kun je prima een spel spelen met de tablet.

Accu

Ook de accu van de Surface 2 is prima. De 'oude' Surface RT ging al best lang mee op één acculading (iets minder dan 10 uur) en de Surface 2 lijkt hier niet veel van af te wijken. Een hele dag filmpjes kijken en surfen houdt hij in ieder geval moeiteloos vol. Desondanks weet de Surface zich hiermee niet van de concurrentie te onderscheiden. De iPads en ook de Google Nexus 7 hebben accu's die nog langer meegaan.

Werkpaard

Om te onderzoeken of de Surface 2 een tablet is waarmee je meer kunt dan alleen consumeren, hebben we deze review op de tablet zelf geschreven. We gebruikten hem in combinatie met de nieuwe touch cover 2.

Wat werkt goed?

De mogelijkheid in Windows 8 om meerdere vensters te openen, zowel in de desktop- als in de tegelweergave, beviel ons goed. Zo kun je op de ene helft van je scherm aan een document werken en in de andere helft bijvoorbeeld een nieuws-app in de gaten houden. Vooral als je net als op een laptop of pc meerdere dingen tegelijk wilt doen, is dit erg handig.

Touch en type

Een groot voordeel van de Surface 2 zijn de vernieuwde touch cover en type cover toetsenbordjes.

De touch cover (zie foto) is meer een grote touchpad omdat hij geen fysieke toetsen heeft, in tegenstelling tot de type cover. Toch kun je ook hiermee al prima aan documenten werken. In het begin maakten we nog veel fouten maar dat werd al snel minder. Een klein minpunt is wel dat de spatietoets erg dicht op de touchpad zit, waardoor je soms per ongeluk een spatie geeft als je de muiscursor wilt bewegen. De type cover werkt fijner en geeft je meer het gevoel dat je op een kleine laptop aan het werk bent.

Voor je e-mail en agenda is de nieuwe Outlook app echt een verademing ten opzichte van de vorige Mail app uit de Surface RT. Je kunt nu wél e-mail accounts met POP3 instellen en ook het synchroniseren met je account werkt goed.

Wat werkt niet goed?

Het sc herm is nog altijd bijzonder klein om op te werken. We raakten soms het overzicht kwijt in documenten. Het bewerken van 2 documenten naast elkaar is daarom niet aan te raden. Hoewel je ook MS Excel kunt gebruiken, leent de Surface 2 zich hier niet erg goed voor. Daarvoor is wederom het scherm aan de kleine kant en zijn het aanraakscherm en ook het touchpad ontoereikend.

Gelukkig kun je wel een muis aansluiten. Als je werkt met grote Excel-bestanden, dan kun je dat ook beter op een laptop of pc doen. Die laden namelijk erg traag op de Surface.

Verder heeft Microsoft vastgehouden aan zowel de desktopweergave als de tegelweergave in Windows 8.1 RT. Dit zorgt vaak voor verwarring op de Surface 2. Bovendien is de desktopweergave via het aanraakscherm lastig te bedienen, daar zijn de iconen veel te klein voor. Erg jammer want de tegelweergave werkt prima op de tablet.

Windows Store: nog niet af

Het grootste probleem van de Surface RT was het ecosysteem: Windows RT en de Windows Store. Het waren vooral de apps of eerder het gebrek daaraan die de tablet in de steek lieten. Je bent met Windows RT namelijk afhankelijk van de beschikbare apps omdat je geen traditionele Windowsprogramma's kunt installeren. Hoe zit het nu met het aanbod in de Windows Store?

Gelukkig is het aantal apps inmiddels sterk gegroeid, naar ruim boven de 100.000. Een leuke bijkomstigheid is dat er steeds meer reviews van apps in de Windows Store verschijnen, waardoor je meer een idee krijgt van wat leuk is en wat niet. Toch hangt er een grote schaduw boven de app-winkel. Er ontbreken namelijk nog altijd enkele belangrijke apps die je wel voor de iPad of voor Android kunt downloaden. Facebook en Twitter zijn sinds kort beschikbaar, maar apps als Spotify, Flipboard, Amazon, en Youtube zijn nog steeds nergens te vinden.

Pluspunten:

Verbeterde kickstand;

degelijke behuizing en mooie afwerking;

lange accuduur;

geschikt voor productief werk dankzij gratis Office RT 2013 en verbeterde touch/type cover 2.

Minpunten:

Software beperkingen: de Windows Store is gegroeid maar mist nog altijd enkele essentiële apps;

desktopweergave van Windows 8 werkt op een tablet niet fijn;

ten opzichte van de concurrentie is hij aan de zware kant en heeft hij een minder scherp display.

Conclusie

Als je Windows 8/RT inmiddels in je hart hebt gesloten, dan is dit zonder twijfel de beste tablet die je kunt vinden. De verbeteringen ten opzichte van de Surface RT maken de Surface 2 een waardige opvolger die ideaal is voor productief gebruik. Vooral de nieuwe touch en type covers zijn erg fijn om op te werken. Zo fijn dat we de Surface 2 eigenlijk niet kunnen aanraden zonder een van deze 2 optionele toetsenborden. Er is één grote maar: voor iedereen die geen Office nodig heeft, zijn er betere tablets te vinden, met nog mooiere schermen en vooral grotere appwinkels.

Wat is de Microsoft Surface 2?

De Surface 2 is een tablet van Microsoft die draait op Windows RT, een mobiele versie van het besturingssysteem Windows 8. Gewone Windowsprogramma's (voor Windows XP, Vista, 7, 8, etc) kun je er niet op draaien, alleen de voor Windows RT ontwikkelde apps.

Bijzonder aan de tablet is de uitklapbare steun waarmee je hem kunt neerzetten. Deze kickstand heeft 2 standen.

Ook bijzonder is het meeleveren van een gratis versie van Office 2013 RT. Je hebt hiermee toegang tot Word, Excel, PowerPoint en OneNote, voor het maken van notities.

De Windows RT-versie van Office wijkt wel iets af van de Windows 8-versie. Zo kun je in Excel RT geen macro's gebruiken. Via de clouddienst SkyDrive kun je vervolgens je documenten en presentaties online aanspreken. De eerste 2 jaar krijg je gratis 200 GB aan cloudopslag.

Uitvoeringen

De goedkoopste versie van de Surface 2 heeft 32 GB opslaggeheugen en kost €440. De uitvoering met 64 GB kost €540. Optioneel koop je er toetsenborden bij: de touch cover 2 (€120) en de type cover 2 (€130).

Specificaties:

Besturingssysteem: Windows RT 8.1;

Beeldscherm: 10,6 inch (26,9 cm);

Pixeldichtheid: 207 ppi (behoorlijk scherp);

Gewicht: 676 gram;

Afmetingen: 275 x 173 x 8,9 mm;

Processor: 1,7 GHz Tegra 4 (quad core)

Opslagcapaciteit: 32 GB;

Netwerk: wifi;

Camera: 5 megapixel aan de achterkant en 3,5 megapixel aan de voorkant;

Overige functionaliteit: usb 3.0, twee microfoons, microSD, hd-video-uitvoerpoort, versnellingsmeter, gyroscoop.

We hebben de Microsoft Surface 2 een tijdje geprobeerd. Lees onze review.