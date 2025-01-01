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AupingElysium (I, medium)

€ 1.745,-

Richtprijs

  • Gebruikte materialen:  Pocketvering, polyester
  • Warm of koel matras:  Koel
  • Maximale wastemperatuur hoes:  60 °C

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Auping. De kern is een laag pocketveren van 16 cm en daarbovenop ligt nog een dunne laag pocketveren van 3 cm. De hoes en alle tussenlagen zijn van polyester. Hierdoor is in dit matras alleen staal en polyester gebruikt. Wij testten de variant voor lichaamstype "I" met hardheid medium. Je kunt ook kiezen voor lichaamstype "X" en "Y" en de hardheden soft en firm.

Samenvatting

Gebruikte materialen
Pocketvering, polyester
Warm of koel matras
Koel
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Omkeerbaar
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Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Maar als je online je matras koopt is de bedenktijd bij koop op afstand uitgebreid van de wettelijke 14 naar 30 dagen. Je kunt hierbij het matras gratis op laten halen en dan krijg je je geld terug.
Daarnaast kun je het matras de eerste 90 dagen eenmalig ruilen voor een andere hardheid of bedoeld lichaamstype van hetzelfde matras. Je krijgt hierbij geen geld terug, en dit geldt alleen voor matrassen die verkocht worden in meerdere varianten.
Te koop bij
auping.com, Auping winkels en beddenwinkels