AupingElysium (I, medium)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Auping. De kern is een laag pocketveren van 16 cm en daarbovenop ligt nog een dunne laag pocketveren van 3 cm. De hoes en alle tussenlagen zijn van polyester. Hierdoor is in dit matras alleen staal en polyester gebruikt. Wij testten de variant voor lichaamstype "I" met hardheid medium. Je kunt ook kiezen voor lichaamstype "X" en "Y" en de hardheden soft en firm.