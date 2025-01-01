B Bright (Beter Bed) 4100 (tot 100 kg)

Matras van B Bright, een merk van Beter Bed. Het matras heet 4000, de 4100 is de variant tot 100 kg, de wij testten, en de 4150 de variant tot 120 kg. Het matras is opgebouwd uit een laag pocketveren van 15,5 cm met bovenop een laag koudschuim van 4 cm. Onderop ligt een laag PU schuim van 3,5 cm. De hoes is gemaakt van polyester.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Pocketvering, koudschuim, PU schuim
Warm of koel matras
Koel
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je na 30 dagen en binnen 90 dagen je matras omruilen voor een andere. Deze garantie is er alleen voor eenpersoonsmatrassen. Het kostenverschil moet je bijbetalen en het omruilen zelf kost €99. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.