B Bright (Beter Bed) 4100 (tot 100 kg)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van B Bright, een merk van Beter Bed. Het matras heet 4000, de 4100 is de variant tot 100 kg, de wij testten, en de 4150 de variant tot 120 kg. Het matras is opgebouwd uit een laag pocketveren van 15,5 cm met bovenop een laag koudschuim van 4 cm. Onderop ligt een laag PU schuim van 3,5 cm. De hoes is gemaakt van polyester.