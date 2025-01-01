Beter BedVildar Balance (tot 120 kg)

Matras van Beter bed. Het matras is opgebouwd uit een laag pocketveren van 18,5 cm en daarbovenop nog een laag pocketveren van 3,5 cm. Helemaal bovenop ligt een laag latexschuim van 2 cm.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Pocketveren, latexschuim, wol
Warm of koel matras
Koel
Maximale wastemperatuur hoes
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Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
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Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je na 30 dagen en binnen 90 dagen je matras omruilen voor een andere. Deze garantie is er alleen voor eenpersoonsmatrassen. Het kostenverschil moet je bijbetalen en het omruilen zelf kost €99. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.