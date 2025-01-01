Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Ikea. Middenin zit een laag pocketveren van 10 cm. Daar bovenop liggen 3 lagen schuim: een laag PU schuim van 5 cm, een laag traagschuim van 2 cm en helemaal bovenop een laag koudschuim van 3 cm. Onderop ligt nog een laag PU schuim van 3 cm. De hoes is van polyester. Het artikelnummer van de variant die wij testten (middelhard, 90x200 cm) is 904.817.35.