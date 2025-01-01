icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

IkeaÅnneland (middelhard)

€ 330,-

Richtprijs

  • Gebruikte materialen:  Pocketvering, traagschuim, koudschuim, PU schuim
  • Warm of koel matras:  Warm noch koel
  • Maximale wastemperatuur hoes:  60 °C

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Ondersteuning
Comfort
Levensduur & duurzaamheid

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Professioneel getest

Lees meer
GIF_Matrassen_lab_PDP

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Ikea. Middenin zit een laag pocketveren van 10 cm. Daar bovenop liggen 3 lagen schuim: een laag PU schuim van 5 cm, een laag traagschuim van 2 cm en helemaal bovenop een laag koudschuim van 3 cm. Onderop ligt nog een laag PU schuim van 3 cm. De hoes is van polyester. Het artikelnummer van de variant die wij testten (middelhard, 90x200 cm) is 904.817.35.

Samenvatting

Gebruikte materialen
Pocketvering, traagschuim, koudschuim, PU schuim
Warm of koel matras
Warm noch koel
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je na 4 weken en binnen 90 dagen je matras eenmalig omruilen voor een andere. Je moet het matras zelf terugbrengen. Het kostenverschil moet je bijbetalen of wordt vergoed in Ikea-tegoedbonnen. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.
Te koop bij
Ikea, ikea.nl