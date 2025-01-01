Matras van Ikea. Middenin zit een laag pocketveren van 10 cm. Daar bovenop liggen 3 lagen schuim: een laag PU schuim van 5 cm, een laag traagschuim van 2 cm en helemaal bovenop een laag koudschuim van 3 cm. Onderop ligt nog een laag PU schuim van 3 cm. De hoes is van polyester. Het artikelnummer van de variant die wij testten (middelhard, 90x200 cm) is 904.817.35.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Pocketvering, traagschuim, koudschuim, PU schuim
Warm of koel matras
Warm noch koel
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je na 4 weken en binnen 90 dagen je matras eenmalig omruilen voor een andere. Je moet het matras zelf terugbrengen. Het kostenverschil moet je bijbetalen of wordt vergoed in Ikea-tegoedbonnen. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.