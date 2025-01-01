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Leen BakkerRoyal 7

Prijs niet beschikbaar

  • Gebruikte materialen:  Pocketvering, koudschuim
  • Warm of koel matras:  Koel
  • Maximale wastemperatuur hoes:  60 °C

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Leen Bakker uit de Royal lijn. Het matras is opgebouwd uit een laag pocketveren van 15,5 cm, met boven en onderop een laag koudschuim van 3 cm. De hoes en enkele tussenlagen zijn van polyester.

Samenvatting

Gebruikte materialen
Pocketvering, koudschuim
Warm of koel matras
Koel
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Omkeerbaar
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Proefslapen kan niet. Je hebt 100 dagen "bedenktijd", maar het is niet duidelijk of je in die 100 dagen het matras ook kunt gebruiken. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.
Te koop bij
Leen Bakker, leenbakker.nl