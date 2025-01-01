icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

M lineGreen Motion 5

Prijs niet beschikbaar

  • Gebruikte materialen:  Pocketvering, polyester
  • Warm of koel matras:  Koel
  • Maximale wastemperatuur hoes:  -

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Ondersteuning
Comfort
Levensduur & duurzaamheid

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Professioneel getest

Lees meer
GIF_Matrassen_lab_PDP

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Matras van M line. Dit matras is volgens de fabrikant duurzaam omdat het gemaakt is van circulaire materialen zoals staal en polyester. De kern is een laag pocketveren van 12 cm en daarbovenop liggen verschillende lagen polyester.

Samenvatting

Gebruikte materialen
Pocketvering, polyester
Warm of koel matras
Koel
Maximale wastemperatuur hoes
-
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je na binnen 100 dagen het matras omruilen als hij niet bevalt. Het kostenverschil moet je bijbetalen en het omruilen zelf kost €75. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.
Te koop bij
mline.nl, beddenwinkels