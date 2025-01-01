M lineGreen Motion 5

Matras van M line. Dit matras is volgens de fabrikant duurzaam omdat het gemaakt is van circulaire materialen zoals staal en polyester. De kern is een laag pocketveren van 12 cm en daarbovenop liggen verschillende lagen polyester.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Pocketvering, polyester
Warm of koel matras
Koel
Maximale wastemperatuur hoes
-
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je na binnen 100 dagen het matras omruilen als hij niet bevalt. Het kostenverschil moet je bijbetalen en het omruilen zelf kost €75. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.