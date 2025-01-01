Matras van M line. Het matras is opgebouwd uit een laag pocketveren van 10 cm met bovenop een laag koudschuim van 3,5 cm en helemaal bovenop een laag traagschuim van 6 cm. Onderop ligt een laag koudschuim van 6 cm. De hoes is van een (synthetisch) mixweefsel.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Pocketvering, koudschuim, traagschuim
Warm of koel matras
Warm noch koel
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je na binnen 100 dagen het matras omruilen als hij niet bevalt. Het kostenverschil moet je bijbetalen en het omruilen zelf kost €75. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.