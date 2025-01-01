Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van M line. Het matras is opgebouwd uit een laag pocketveren van 10 cm met bovenop een laag koudschuim van 3,5 cm en helemaal bovenop een laag traagschuim van 6 cm. Onderop ligt een laag koudschuim van 6 cm. De hoes is van een (synthetisch) mixweefsel.