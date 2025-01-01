Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van M line. De Wave matrassen hebben gunstigere probeer- en garantievoorwaarden dan andere matrassen van M line. De Wave Light is een simpel matras dat gemaakt is van 2 lagen PU Schuim van samen 18 cm. De ene kant is steviger, de andere zachter. Je kunt het matras op 2 kanten beslapen voor andere ligeigenschappen. Wij testten steeds de stevige kant.