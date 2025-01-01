Matras van M line. De Wave matrassen hebben gunstigere probeer- en garantievoorwaarden dan andere matrassen van M line. De Wave Light is een simpel matras dat gemaakt is van 2 lagen PU Schuim van samen 18 cm. De ene kant is steviger, de andere zachter. Je kunt het matras op 2 kanten beslapen voor andere ligeigenschappen. Wij testten steeds de stevige kant.
Samenvatting
Gebruikte materialen
PU schuim
Warm of koel matras
Warm noch koel
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je na 30 dagen en binnen 100 dagen je matras omruilen voor een andere. Deze garantie is er alleen voor eenpersoonsmatrassen. Het kostenverschil moet je bijbetalen en het omruilen zelf kost €60. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.