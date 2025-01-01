M lineWave Smart

Matras van M line. De Wave matrassen hebben gunstigere probeer- en garantievoorwaarden dan andere matrassen van M line. De Wave Smart is een eenvoudig matras gemaakt van een laag pocketvering van 14 cm met aan weerskanten een laag PU schuim van 2 cm.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Pocketvering, PU schuim
Warm of koel matras
Koel
Maximale wastemperatuur hoes
40 °C
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je na 30 dagen en binnen 100 dagen je matras omruilen voor een andere. Deze garantie is er alleen voor eenpersoonsmatrassen. Het kostenverschil moet je bijbetalen en het omruilen zelf kost €60. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.