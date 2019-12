Eerste indruk|Met T-Mobile Recycle Deal neem je een abonnement met nieuwe smartphone. Het toestel verkoop je na twee jaar terug aan T-Mobile. Mits het toestel in goede staat verkeert. Dat klinkt voordelig, maar is dat ook zo?

Conclusie

T-Mobile Recycle Deal is niet per se voordelig. Het bedrag dat je terugkrijgt voor je toestel is ongeveer de helft van wat je er waarschijnlijk op Marktplaats voor krijgt. Het bedrag is ook afhankelijk van de staat van je toestel na 2 jaar gebruik. Als T-Mobile vindt dat een kras een barst is, dan moet je het gebruikte toestel kopen. Als je graag het nieuwste toestel hebt, en de oude in je bureaula verdwijnt, dan is Recycle Deal wellicht iets voor jou.

Op zoek naar een abonnement bij een andere provider? Vergelijk mobiele abonnementen en kies een abonnement dat bij je past.

Wat is T-Mobile Recycle Deal?

Bij T-Mobile Recycle Deal heb je een 2-jarig abonnement met toestel. Je kunt kiezen voor verschillende (high end) toestellen zoals de iPhone 8 en Samsung Galaxy S9. Je betaalt daarvoor een bedrag per maand. Of je betaalt (een deel van het) toestel ineens en de bijbehorende abonnementskosten maandelijks.

Bij de Recycle Deal is een vaste restwaarde bepaald van €144. Dat bedrag brengt T-Mobile in mindering gebracht op de maandkosten van je toestel. Omgerekend betaal je €6 per maand minder dan bij een 'normaal' abonnement. De kosten en voorwaarden voor een abonnement waarbij je het toestel per maand betaalt zien er dan zo uit (variant met laagste abonnementskosten):

Toestel Apple iPhone 8 64GB Samsung Galaxy S9 Aantal belminuten Onbeperkt Onbeperkt Aantal SMS’jes Onbeperkt Onbeperkt Aantal MB's 1000 1000 Looptijd 24 maanden 24 maanden Kosten toestel €24 €23 Kosten abonnement* €18,30 €18,30 Totale maandkosten €42,30 €41,30

* inclusief eenmalige kosten

Aan het eind van de looptijd krijg je een factuur met het restbedrag. Je betaalt het bedrag door het toestel weer in te leveren bij T-Mobile. Als je telefoon ‘normale gebruikerssporen’ heeft dan neemt T-Mobile het toestel weer in. Zo niet, dan moet je het restbedrag betalen en mag je hem houden.

Voorwaarden voor inleveren

Op de website legt T-Mobile uit onder welke voorwaarden je het toestel terug kunt geven. Alleen als de telefoon ‘normale gebruikerssporen’ heeft, hoef je het restbedrag niet terug te betalen. Er mogen geen barsten in het scherm zitten, de aan-uit knop moet naar behoren werken en het toestel mag geen waterschade hebben. Redelijke voorwaarden, hoewel je kunt twisten over de eerste 2 punten: Is een diepe kras een barst? Werkt een stroeve knop naar behoren? De praktijk moet uitwijzen hoe coulant T-Mobile is.

Waar voor je geld?

Bij Recycle Deal betaal je €144 minder voor een iPhone 8 en Samsung Galaxy S9 dan wanneer je een ‘normaal’ abonnement van T-Mobile afsluit. De inruilwaarde is ongeveer 20% als je uitgaat van de laagste prijs waarvoor je de toestellen kunt kopen. Dat is niet enorm veel voor een toestel van twee jaar oud.

Ter vergelijking: op Marktplaats kom je tweedehands iPhone 6s 16GB toestellen tegen voor €250. Zet je dat af tegen een prijs van €650 (laagste nieuwprijs 2 jaar geleden volgens tweakers.net) dan is de inruilwaarde bijna 40% (2 keer zo hoog).

Vergelijk abonnementen

Heb je liever een goedkoper toestel in combinatie met een abonnement? Of kies je liever een andere provider dan T-Mobile? Vergelijk mobiele abonnementen en kies een abonnement dat bij je past.

Meer lezen

Abonnement met en zonder smartphone

Grote prijsverschillen bij refurbished smartphones