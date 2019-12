Navigatie-apps

Gratis of betalen?

Een app is vaak gratis te downloaden in de app-store, maar voor extra functies, en kaarten moet je na een bepaalde tijd vaak alsnog betalen. Zo is de TomTom app volledig gratis te gebruiken, maar slechts voor 75 km per maand.

Van een navigatie-app zijn soms ook verschillende versies te downloaden, zoals die van CoPilot. De ene versie is gratis en voor de andere moet je betalen. De gratis versie heeft echter een proefperiode waarbij je na een aantal dagen alsnog moet betalen.

Op de productpagina’s in onze vergelijker vertellen we meer over de kosten per app voor het navigeren door Europa. Sommige apps rekenen extra kosten voor gesproken navigatie, verkeers- en flitsinformatie, extra kaarten en andere functionaliteiten.

Wat gebruikt een navigatieapp?

Data

Diverse apps, vaak gratis, maken continu gebruik van je mobiele internetverbinding om de kaart te tonen. Nuttige plaatsen, zoals toeristische attracties, zijn soms offline beschikbaar, maar bij de meeste apps heb je internet nodig om ze op te zoeken. Ook andere functionaliteiten, zoals actuele verkeers- en flitsinformatie, zijn altijd online. Wanneer je veel navigeert kan het dataverbruik dan ook flink oplopen.

Bij andere apps, vaak betaald, worden de kaarten op je smartphone geïnstalleerd. Dat wordt vaak 'offline navigeren' genoemd. Zo heb je de kaarten altijd bij de hand zonder dat je data verbruikt.

Binnen de EU maak je tegenwoordig gebruik van je gewone databundel en zitten er geen extra kosten aan dataverbruik in het buitenland verbonden. Buiten de EU is navigeren zonder opgeslagen kaarten nog wel vaak zeer prijzig. Kies dan voor een app die geen internetverbinding nodig heeft en download kaarten vooraf.

Wij checken bij elke app hoeveel mb’s onze testroute kostte. Ook bekijken we of de app werkt zónder dataverbinding, dat zijn vaak de apps waarvan de kaart op een smartphone te installeren is.

Dataslurper Tegenwoordig hebben de meeste mensen meer dan 1 gigabyte (GB) aan mobiele data per maand om te verbruiken. Je verwacht dat je met een aantal GB's wel een tijdje vooruit kan, maar sommige navigatie-apps slurpen data. Zo gebruikte de iOS versie van Flitsmeister meer dan 50 megabyte (MB) bij een korte route van 11 km in onze test. En ook de Android variant is een grootverbruiker met zo'n 22 MB. De meeste 'online' apps verbruikten vaak tot een paar tot zo'n 10 MB's op dit ritje. En de meeste 'offline' apps - met een kaart op de telefoon - bleven (ruim) onder de 1 MB, al waren er ook uitzonderingen zoals de apps van Sygic met een verbruik van 3 tot 5 MB.

Opslagruimte

Houd bij het uitkiezen van een offline app wel rekening met de opslagcapaciteit op je smartphone. Soms kun je kiezen om alleen de kaart van één land te installeren, maar bij andere apps zit standaard de kaart van heel Europa. Er zijn ook apps waarbij je zelf kiest welke landen je wilt downloaden, dat scheelt ruimte.

Zo vraagt bijvoorbeeld de TomTom GO Mobile (iOS) app met de kaart van Europa meer dan 8 GB aan vrije ruimte op je telefoon. En een extra sd-kaart helpt niet altijd, omdat de meeste apps vooral gebruikmaken van de opslagruimte op je telefoon.

Batterij

Het constante gebruik van gps en het scherm van je smartphone zorgt ervoor dat de accu van je smartphone flink sneller leeg gaat. Bij lange afstanden is het tussentijds opladen van je mobiel nodig wanneer je hem de rest van de dag nog wilt gebruiken.

Waar moet je nog meer op letten

Voor functionaliteiten zoals actuele verkeers- en flitsinformatie heb je altijd een internetverbinding nodig.

Je hebt een telefoonhouder voor in de auto nodig om het scherm goed te kunnen zien tijdens het rijden.

Meldingen en telefoontjes kunnen het navigeren verstoren. Zorg ervoor dat je die meldingen uit zet tijdens het rijden.

Hoe gaan apps om met je privacy?

Apps kunnen je gegevens verzamelen en doorverkopen om (extra) geld te verdienen. Let dan ook op de toestemmingen die je moet geven bij het installeren van de app. En lees het privacybeleid voordat je een app koopt of installeert. Je vindt deze in de App Store en de Google Play Store. Lees goed door wat er gebeurt met:

Locatiegegevens.

Opgeslagen locaties, zoals werk en thuis.

Jouw adresboek, als je naar contactpersonen navigeert.

Jouw zoekopdrachten naar points of interest.

Geteste navigatie-apps

We testen al jaren navigatie-apps en weten dus goed wat de voor- en nadelen ervan zijn. En wat de beste navigatie-apps zijn.

Voordelen van navigeren met een app

Navigeren met een smarthpone-app heeft zo zijn voordelen.

Je kunt op dezelfde telefoon makkelijk wisselen van navigatie-app.

Als je een nieuwe telefoon koopt, kun je dezelfde app veelal kosteloos opnieuw installeren.

Updates download je via wifi gemakkelijk direct op je telefoon.

download je via wifi gemakkelijk direct op je telefoon. Je kunt de navigatie ook gebruiken als voetganger of op de fiets.

Je deelt routes en aankomsttijden makkelijk met anderen via sms, e-mail of sociale media.

Apps stellen je locatie iets sneller vast (met assisted gps ).

). Je kunt navigeren naar het adres van een contactpersoon of naar de locatie waar een foto genomen is.

Nadelen van navigeren met een app

Als je je smartphone als navigatieapparaat gebruikt, ontvang je nog steeds telefoontjes of meldingen van apps, sms-berichten en e-mails. Je smartphone is dus een extra afleiding in het verkeer, wat gevaarlijke situaties kan opleveren. Gelukkig zijn er steeds meer 'do not disturb while driving'-functies.

Om gesprekken te beantwoorden, te weigeren of om deze op handsfree-mode te zetten, moet je het scherm bedienen.

Sommige apps blijven de rij-instructies uitspreken, soms op vol volume, tijdens het bellen.

Tijdens een telefoongesprek moet je zelf de navigatie-app weer tevoorschijn halen, omdat dit niet automatisch gebeurt.

Door de gps -ontvanger gaat de accu van je smartphone flink sneller leeg.

-ontvanger gaat de accu van je smartphone flink sneller leeg. Je moet zelf een houder kopen voor je telefoon, bij losse navigatiesystemen zit altijd een raamhouder meegeleverd. Lees ook: Test 2016: universele telefoonhouders voor in de auto.

Wat kost de navigatie-app?

Navigatie-apps zijn er in verschillende prijscategorieën. Apps als Google Maps, Waze en Apple Maps zijn gratis te downloaden en te gebruiken. Betaalde apps zijn er tot zo'n €80.

Naast de eventuele aanschafkosten zijn er nog een aantal bijkomende kosten waar je rekening mee moet houden. Denk aan kosten voor:

het gebruik van mobiel internet;

uitbreidingen, zoals andere stemmen voor gesproken instructie;

een auto-oplader en een raamhouder of ventilatieroosterhouder;

toegang tot actuele verkeers- en flitsinformatie;

extra landen of kaartupdates;

extra functionaliteiten, zoals een 3D-weergave.

Grote merken veranderen regelmatig de prijzen van apps. Vooral tijdens de zomermaanden profiteer je vaak van extra korting.