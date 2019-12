Update je navigatiesysteem

Geen enkele kaart is perfect

Geen enkele kaart zal altijd voor 100% kloppen en bevat fouten. Let dus altijd goed op de actuele wegsituatie en de verkeersborden.

Kom je een fout tegen op de kaart van je navigatiesysteem? Vaak kun je deze fout melden bij de kaartenmaker of in de app zelf, zoals bij Waze, Google Maps en Apple Kaarten.

Er zijn niet veel grote kaartenmakers ter wereld en je navigatiesysteem maakt meestal gebruik van een kaart van één van deze kaartenmakers: Google, Waze, TomTom Maps (voorheen TeleAtlas), HERE Maps (voorheen Navteq) of OpenStreetMaps.

Via onderstaande websites kun je wijzigingen melden bij deze kaartenmakers:

Je hebt voor elk van deze websites een account nodig om in te kunnen loggen en om wijzigingen aan te geven. Houd er rekening mee dat de wijzigingen die je voorstelt niet automatisch in een volgende kaartupdate verwerkt zijn of dat ze überhaupt geaccepteerd worden. Alle kaartenmakers hebben een proces waarbij voorgestelde wijzigingen eerst nog bekeken worden en dat kan soms een tijd duren.

Neem de tijd voor een update

Bij losse navigatiesystemen heb je een computer met internetverbinding nodig om de kaart van je navigatiesysteem te updaten. Volg ons stappenplan voor TomTom HOME, TomTom MyDrive, Mio of Garmin. Je moet je apparaat registreren en software downloaden. Het hele proces is best een gedoe en neemt een aantal uur in beslag. Doe dit dan ook minstens een dag voordat je het systeem wil gebruiken.

De kaarten van navigatie-apps update je rechtstreeks op je smartphone. Bij online apps zoals Google Maps en Apple Maps hoef je de kaarten niet te updaten. Deze gebruiken altijd de meest recente kaart. Andere apps moet je updaten vanuit de App Store of de app zelf. Je hebt hiervoor een wifiverbinding nodig.

Lifetime Maps houdt je kosteloos up-to-date

Ook al suggereert de term het wel, ‘lifetime’ betekent niet dat je levenslang kaartupdates krijgt. In de praktijk bedoelen fabrikanten dat je kaartupdates krijgt zolang zij het navigatiesysteem blijven ondersteunen.

Je krijgt met Lifetime Maps zo’n 4 keer per jaar kosteloos de nieuwste kaart. Je herkent deze navigatiesystemen vaak aan toevoegingen aan de naam als LMT of LM. De kosten voor de kaartupdates zitten in de aanschafprijs verwerkt.

Zit er geen Lifetime Maps bij het apparaat, dan kun je bij TomTom soms ook kiezen voor een kaartupdateservice. Daarbij koop je voor bijvoorbeeld een jaar al een aantal updates in één keer.

In alle andere gevallen moet je een losse kaartupdate aanschaffen: dat kost vaak enkele tientallen euro's per update. Zo kost bij Mio de nieuwste kaart van Europa ongeveer €60, bij TomTom is het €55 en Garmin vraagt zo'n €90. Als je je navigatiesysteem dan steeds up-to-date wilt houden, kunnen de kosten flink oplopen. Het kan dan goedkoper zijn om een geheel nieuw systeem met Lifetime Maps aan te schaffen, al is het natuurlijk wel jammer om een werkend product af te danken.

Lees ook: Navigatiesysteem kopen: waar let je op?

Benodigde opslagcapaciteit

Als je een kaartupdate koopt, staat aangegeven hoeveel ruimte deze in beslag neemt. Dat kan soms wel 7 GB zijn. Check vooraf of je genoeg geheugenruimte hebt. Bijvoorbeeld bij oudere (losse) navigatiesystemen is dat niet altijd het geval. Je kunt er dan voor kiezen om maar een deel van de kaart te downloaden. Soms kun je de opslagcapaciteit uitbreiden met een (grotere) micro-SD kaart.