Hoe ontvang je verkeersinformatie?

Verkeersinformatie kan op verschillende manieren in je auto terechtkomen.

Apps ontvangen verkeersinformatie via de mobiele internetverbinding van je smartphone.

Een los navigatiesysteem krijgt verkeersinformatie via Traffic Message Channel (TMC)

Een los navigatiesyteem krijg verkeersinformatie via DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

Een los navigatiesysteem kan mobiel internet gebruiken. Soms zit dat ingebouwd, zoals bij de GO-topmodellen van TomTom. Andere systemen kunnen via bluetooth gebruik maken van de mobiele dataverbinding in je smartphone.

Waar komt verkeersdata vandaan?

Via Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Een belangrijke bron van actuele verkeersinformatie is de Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Deze overheidsorganisatie verzamelt continu gegevens, zoals verkeersintensiteit en rijsnelheid. Deze informatie is voor iedereen beschikbaar, ook voor bedrijven, zoals Garmin en Mio.

Via navigatiesystemen of mobiele telefoons

Zo ontvangt TomTom geanonimiseerde locatiegegevens van mobiele telefonie klanten van Vodafone. En verzamelen onder meer TomTom, Garmin en Google Maps actuele gegevens via de 'rijdende' navigatiesystemen en apps van het eigen merk. Dit gebeurt overigens anoniem en met toestemming van de gebruiker.

Deze 'realtime' gegevens worden gebruikt om een schatting te maken van de verkeersdrukte op elk moment. De navigatiesystemen nemen dit mee in de berekening van de snelste route naar de bestemming.

Wat kost verkeersinformatie?

Bij losse navigatiesystemen zit verkeersinformatie meestal inbegrepen bij de aanschafprijs van het apparaat. Bij Garmin herken je dit aan de toevoeging LT of LMT aan de merknaam wat staat voor Lifetime Traffic. Je ontvangt de verkeersinformatie totdat de fabrikant jouw navigatiesysteem niet meer ondersteunt.

Navigatie-apps zoals Google Maps en Waze leveren gratis verkeersinformatie. Bij apps zoals Sygic moet je een betaald abonnement afsluiten.

Kwaliteit van verkeersinformatie

Uit onderzoek in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (eind 2014) blijkt dat verkeersinformatie niet altijd even accuraat is. Vaak melden navigatiesystemen dat er een file staat, terwijl dat helemaal niet het geval is. Of er staat wel file, maar het navigatiesysteem meldt dit niet. Ook het goed inschatten van de vertraging als gevolg van een file gaat niet altijd goed. In 24% van de gevallen schatte het navigatiesysteem de vertraging te kort in en in 7% juist te lang.

Niet elke vertraging door files of wegwerkzaamheden zorgt voor een andere route. Voor korte vertragingen is meestal geen snellere route mogelijk. Met een file op het eind van een lange route hoef je niet direct rekening te houden. De verkeerssituatie wijzigt meestal nog voordat je in de buurt komt.

Verkeersinformatie verschilt per fabrikant

Verversingssnelheid

Via mobiel internet ontvang je continu nieuwe verkeersinformatie. Ook via DAB+ is de verversingssnelheid hoog. TMC is trager: de verversingssnelheid van TMC-radiosignalen ligt rond de 5 tot 15 minuten.

Detailniveau

Via mobiel internet krijg je meer info dan via TMC. TMC stuurt hoofdzakelijk file-gegevens door die Rijkswaterstaat verzamelt via meetlussen op de snelwegen. Deze TMC-informatie wordt ook toegevoegd aan de rijkere verkeersinformatie die via mobiel internet wordt verzonden.

Kwaliteit

Fabrikanten stellen hun eigen file-informatie samen en ontwikkelen eigen algoritmes om verkeersdrukte te bepalen, zodat ze zich onderscheiden van concurrenten. Omdat kwaliteit van verkeersinformatie lastig te onderzoeken is, nemen we het niet mee in onze test van navigatiesystemen.

Flitsers en weer

Naast verkeersinformatie kun je soms ook extra informatie ontvangen over flitsers en het weer.

Met flitsinformatie krijg je informatie over vaste flitsers en trajectcontroles. Soms krijg je ook actuele informatie over mobiele flitsers en over plaatsen waar frequent flitsers staan. Flitsinformatie is meestal een betaalde dienst en niet in elk land toegestaan. Lees meer informatie over rijden in het buitenland.

Actuele weersinformatie laat niet alleen het weer op je bestemming zien, maar ook hoe de weersomstandigheden onderweg zijn. Zo ben je op de hoogte van eventuele gladheid, mist of sterke wind.