Bond blij met plannen DA-drogisten

De Consumentenbond is blij met de plannen van de DA-drogisten om op grote schaal medicijnen te gaan verkopen. In maart start DA met de eerste proef met een apotheek en drogist onder één dak. Vorig jaar al ging concurrent Etos over op het verstrekken van medicijnen. Consumenten zijn hierdoor minder gebonden aan de bestaande apotheken en kunnen op meer plekken hun medicijnen kopen. Meer concurrentie in deze markt leidt mogelijk ook tot lagere kosten van geneesmiddelengebruik.

Overigens moet medicijnverkoop volgens ons wel aan de volgende voorwaarden voldoen: