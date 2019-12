Bond maant JetsSky tot stoppen boekingen

De Consumentenbond heeft in een fax aan de directie van JetsSky geëist de boekingsmogelijkheden op de website <strong>www.jetsSky.com</strong> per direct te stoppen. Deze eis geldt tot er volledige zekerheid is over doorgang van geplande vluchten. We vragen de directie van de touroperator op de openingspagina van de website een verklaring op te nemen waaruit blijkt dat de boekingen niet meer mogelijk zijn. Verder manen wij de maatschappij aan consumenten die inmiddels een ticket hebben aangeschaft de ticketprijs volledig terug te betalen. Voldoet de touroperator niet aan onze eisen, dan overwegen wij juridische maatregelen.

Eerder op de dag gaf JetsSky te kennen vooralsnog geen vluchten vanaf Amsterdam uit te voeren. Het bedrijf bleek niet te beschikken over de benodigde start- en landingsrechten op Luchthaven Schiphol, waardoor vliegen onmogelijk was. Bovendien was niet duidelijk welke luchtvaartmaatschappijen de vluchten voor JetsSky zou uitvoeren. Om te voorkomen dat JetsSky toch vluchten aanbiedt, zonder dat er meer duidelijkheid is, hebben wij de volgende bewijsstukken gevraagd:

Schriftelijke bevestiging van afgifte ‘slots’ (start/landingsrechten) door Luchthaven Schiphol;

Overeenkomst met de uitvoerende luchtvaartmaatschappijen;

Verklaring van het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat de uitvoerende maatschappijen voldoen aan alle eisen die de Nederlandse staat stelt aan luchtvaartmaatschappijen.

