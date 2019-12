Herdenking legionellaslachtoffers Bovenkarspel

Voorzitter Fred Bertrand van de Stichting Veteranenziekte gaf in een toespraak te kennen nog steeds erg boos te zijn op de overheid. Hij vindt dat de legionella-uitbraak ten onrechte niet is aangemerkt als ramp, waardoor de slachtoffers slechts een summiere vergoeding voor hun schade hebben ontvangen. Bovendien zijn de strenge regels voor waterleidinginstallaties die direct na de Floraramp zijn uitgevaardigd door voormalig minister Pronk van VROM niet meer van toepassing. Volgens de Stichting Veteranenziekte laat de overheid slachtoffers van legionella al met al flink in de steek.

De Consumentenbond strijdt nog steeds voor de floraslachtoffers. Bij het gerechtshof in Amsterdam loopt een hoger beroepprocedure tegen de Staat der Nederlanden en de Westfriese Flora. Beide partijen zijn volgens ons aansprakelijk voor de ramp in 1999; de overheid vanwege een gebrek aan regelgeving en de Flora vanwege een gebrek aan controle. Ook vinden wij net als de Stichting Veteranenziekte, dat de overheid met twee maten meet; slachtoffers van rampen in Volendam en Enschede konden – terecht – terugvallen op het nationale rampenfonds. De legionella-uitbraak op de Westfriese Flora daarentegen is door de overheid nooit als ramp aangemerkt.

