Megapool failliet

Sinds donderdag 8 april verkeert Megapool in staat van faillissement. Op dit moment is het nog onduidelijk of er daadwerkelijk een doorstart wordt gemaakt.

Als u een klacht heeft over een product waarvoor nog fabrieksgarantie geldt kunt u direct contact opnemen met de fabrikant. Maar ook na het verstrijken van de fabrieksgarantie adviseren wij u om de fabrikant te benaderen met een verzoek coulant te zijn. Overigens is het wel raadzaam om toch ook schriftelijk Megapool in kennis te stellen van mogelijke klachten. Zij zijn formeel immers nog steeds aansprakelijk voor nakoming van de overeenkomst.

In het geval van bijgekochte garantie is ons advies om in de algemene voorwaarden te controleren of u de garantie van Megapool heeft bijgekocht of dat u hiervoor een aparte verzekeringsovereenkomst heeft gesloten. In dat laatste geval kunt u rechtstreeks een beroep doen op de verzekeraar.

Heeft u een product in reparatie staan bij Megapool dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de curatoren. Vermeld daarbij wel om welk product het gaat, het merk, typenummer etc.

Voor overige vragen verwijzen wij u graag naar de curatoren. Het adres luidt:

Nysingh, Dijkstra en De Graaff

Advocaten en Notarissen

t.a.v. Mr Brandsma of Mr De Bruyn

Postbus 10100

7301 GC Apeldoorn

U kunt ook mailen naar: a.oostenenk@nysingh.nl.